تركيا تفرض تدابيرًا جديدة لمواجهة كورونا

أنقرة (زمان التركية)ـــ فرضت السلطات التركية، تدابير جديدة لوقف انتشار فيروس كورونا، مع تزايد حالات الإصابة عن 1500.

وزارة الداخلية التركي أصدرت تعميمًا لكل الولايات والأقضية بتحديد مواعيد العمل بجميع المحلات التجارية بين 9 صباحا وحتى 9 مساء كحد أقصى.

كما ألزم تعميم الداخلية وسائل النقل العامة بتخفيض طاقتها الاستيعابية من الركاب إلى النصف.

الوزارة حددت كذلك عدد الزبائن داخل المتاجر، بشكل يمنع الازدحام، كما أشارت في تعميمها إلى الحيلولة دون دخول زبونين في آن واحد إلى الدكاكين الصغيرة. وفق وكالة (الأناضول).

وفرضت الداخلية على أصحاب المتاجر وضع إعلان بعدد الزبائن المسموح لهم التواجد داخل المتجر، وذلك بناء على مساحته.

وأعلنت وزارة الداخلية إغلاق كافة المرافق الخدمية العامة في عموم البلاد.

ومساء أمس الإثنين تم اكتشاف 293 إصابة جديدة بفيروس كورونا في تركيا ليرفع العدد في عموم البلاد إلى 1529، فيما توفي 7 مصابين ليبلغ إجمالى عدد الوفيات بالفيروس 37 حالة.

وكانت وزارة الداخلية التركية أصدرت الأسبوع الماضي قرارا بفرض حظر تجوال على كبار السن ممن يبلغون من العمر 65 عاما فيما فوق ويعانون من أمراض مزمنة، مع تسجيل جميع حالات الوفاة لكبار في السن.

وكان عضو المجلس العلمي الخاص بمكافحة كورونا، ألباي أزاب، أشار إلى توقعات بارتفاع معدلات الإصابة في تركيا إلى 5 آلاف حالة خلال أربعة أسابيع.

ألباي أزاب قال: “نتوقع أن ترتفع معدلات الإصابة إلى نحو 5 آلاف حالة في غضون 3-4 أسابيع، لكن هذه النسبة الحساسة قد تبلغ 30 ألف حالة. لذا على المواطنين اتخاذ الإجراءات اللازمة والانصياع للتحذيرات. حينها فقط قد نتمكن من حصر الإصابات بين 3-4 آلاف حالة”.

وواصل أزاب الحديث عن الإجراءات المقترح اتخاذها، قائلا: “نبحث أدق التفاصيل لكل الخيارات، ولكن عند اتخاذ أى إجراء فهناك تداعيات وفوائد لهذا الإجراء المتخذ. وهناك أيضا عدة نتائج سلبية سيسفر عنها، وبالتالي لا بد من بحث هذه الخيارات جيدا. حاليا لا نفكر في أمر كحظر التجوال، نظرا لأننا لم نبلغ هذه المرحلة بعدُ، ولسنا بحاجة لوضع مشابه لما يحدث في إيطاليا، لكننا نواصل تذكير المواطنين بمسألة الحفاظ على عدم الاختلاط.”