تركيا.. نقابة صحية: الشباب ينقلون العدوى إلى كبار السن

أنقرة (زمان التركية) – انتقدت رئيسة نقابة العاملين بالقطاع الصحي، في تركيا ناظان كاراجاباي، تعامل الحكومة التعامل مع أزمة فيروس كورونا “بدون خطة” وقالت إن العاملين في القطاع الصحي، يواجهون صعوبات.

ناظان كاراجاباي قالت وهي تشتكي تعرض العاملين في القطاع الصحي للخطر: “تركيا لا تطبق أي خطة لمواجهة الأوبئة العالمية. التعامل مع الأزمة بدون خطة بهذا الشكل، يتسبب في حالة من التخبط للعاملين في القطاع الصحي”.

وأوضحت أن ظهور إصابات بين الفرق الطبية يزيد القلق والخوف لدى المواطنين، مشيرة إلى أن وزير الصحة فخر الدين كوجا، يتجنب الإدلاء بأي بيانات أو معلومات تفصيلية حول حالات الإصابات بين الأطقم الطبية.

وأضافت: “يجب الإعلان عن هذه الحالات الإيجابية في صفوف الفرق الطبية وفق خطة مناسبة لوزارة الصحة، ويجب السيطرة على الأمر”.

الرئيس المشارك للنقابة، كوبيلاي يالتشين كايا، أكد أن الدولة التركية ترتكب خطأ كبيرًا من خلال التأكيد على أن الوفيات تتركز في كبار السن فقط.

أضاف قائلًا: “الشباب يملأون الشوارع. الشباب يتعاملون وكأنهم ليسوا في دائرة الخطر، ولكنهم يسهلون انتقال الفيروس والعدوى إلى كبار السن أكبر من 65 عامًا”.

وفي السياق ذاته انتقد عمدة إسطنبول أكرم إمام، لا مبالاة الشباب بخطر الإصابة بفيروس كورونا، مشددا على أن تركيا قد تضطر لاتخاذ قرارات أكثر تشددًا من بينها فرض حظر تجوال شامل.

وقال عمدة إسطنبول منتقدًا: “وصلني أمس عدد من مقاطع الفيديو، يظهر فيها مواطنين يلعبون كرة القدم، وآخرين يمارسون الرياضة… كل هذا إشارة على مدى استهتار الناس بالوضع. أقولها بشكل واضح: فرض حظر تجوال على كبار السن فوق سن 65 عامًا فقط، لا يعني أننا لن نفرض حظر تجوال شامل. لقد حدث ذلك في مناطق بالعالم. علينا أن نتعامل جميعًا مع الوضع بجدية”.

وفرضت تركيا حظر تجوال على كبار السن ممن يبلغون من العمر 65 عاما فيما فوق ويعانون من أمراض مزمنة، في ظل تسجيل جميع حالات الوفاة لكبار في السن، كما تشير توقعات إلى احتمال فرض حظر تجوال كامل في تركيا إذا استمر تزايد الإصابات بفيروس كورونا، وعدم التزام المواطنين بالبعد عن التجمعات.

ومساء أمس الإثنين تم اكتشاف 293 إصابة جديدة بفيروس كورونا في تركيا ليرفع العدد في عموم البلاد إلى 1529، فيما توفي 7 مصابين ليبلغ إجمالى عدد الوفيات بالفيروس 37 حالة.

وصدرت تحذيرات من انهيار المنظومة الصحية في تركيا عقب انتشار فيروس كورونا.

النائبة البرلمانية عن حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا، غامزة تاشيار Gamze Taşçıer، حذرت في تقرير مقدم للبرلمان إلى نقص عدد الأطباء في تركيا، مشددا على ضرورة الإسراع في اتخاذ كل التدابير لمنع انهيار المنظومة الصحية مع التزايد المفاجئ في عدد المرضى.

هذا وأشارت البرلمانية تاشيار إلى وقوع تركيا في موضع حرج مقارنة بالدول الأخرى فيما يتعلق بعدد الأطباء وعدد أسرة المرضى، مشرة في التقرير إلى أن عدد الأطباء في تركيا لكل ألف شخص يبلغ 1.9 أطباء، كما أن عدد الأسرة يبلغ 2.8 سرير لكل ألف شخص.

وتقول معلومات إن الأعداد الحقيقة لضحايا فيروس كورونا في تركيا أكبر بكثير من المعلن رسميًا.