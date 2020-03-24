كورونا.. تركيا تسجل 293 حالة إصابة جديدة والوفيات ترتفع إلى 37

أنقرة (زمان التركية)ــ أعلنت تركيا على لسان وزير الصحة، فخر الدين كوجا، تسجيل 293 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و7 وفياة فيروس كورونا.

وبحسب الأرقام التي أعلنها وزير الصحة يكون إجمالي أعداد الحالات الإيجابية المؤكدة إصابتها بفيروس كورونا قد وصل إلى 1529 حالة، بالإصافة إلى 37 حالة وفاة حتى الآن.

الوزير فخر الدين كوجا أوضح أن السلطات التركية أجرت مسحة لعدد 3 آلاف و672 حالة مشتبه بها أسفرت عن اكتشاف 293 حالة إصابة مؤكدة.

يذكر أن تركيا أعلنت اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا في 11 مارس / آذار الجاري، بعدها بيومين ارتفع إلى 5 حالات، ثم إلى 47 حالة في 16 من الشهر نفسه، ثم 98 حالة إصابة وحالة وفاة واحدة في 17 من الشهر نفسه، ثم تضاعفت الأرقام لتكون 191 حالة إصابة وحالتين وفاة، ثم 359 حالة و4 حالات وفاة في 19 مارس / آذار، ثم وصلت إلى 947 حالة في 21 من الشهر نفسه مع تسجيل 21 حالة وفاة، وفي اليوم التالي وصل عدد الإصابات إلى 1236 و30 حالة وفاة.