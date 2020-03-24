كورونا يصيب المدير الفني لنادي غلطة سراي في تركيا

إسطنبول (زمان التركية) – أعلن المدير الفني لنادي غلطة سراي Galatasaray في تركيا، فاتح تريم إصابته بفيروس كورونا المستجد “كوفيد -19″، ليفتح من جديد باب اللوم ضد الاتحاد التركي لكرة القدم الذي تأخر في قرار تأجيل المباريات.

المدير الفني لنادي غلطة سراي، فاتح تريم، كان أكبر المنتقدين لقرار الاتحاد التركي لكرة القدم عدم تعليق مباريات كرة القدم، بسبب انتشار فيروس كورونا، وبات ثاني مصاب بالفيروس في النادي الرياضي.

الاتحاد أصدر أول تعليق رسمي على إصابة فاتح تريم، قائلًا: “لقد تلقينا أنباء إصابة الرئيس الثاني لنادي جلطة سراي السيد/ عبد الرحيم ألبيراق، ومن بعده المدير الفني للنادي فاتح تريم، بفيروس كورونا بحزن شديد”.

وكان رئيس الاتحاد التركي لكرة القدم، نيهات أوزدمير، قد أعلن استمرار المباريات، بشكل طبيعي، ولكن بدون جمهور، بالرغم منذ بداية تفشي فيروس كورونا في البلاد، بعدها اضطر لاتخاذ قرار تأجيل كافة المباريات، بسبب الانتقادات الحادة التي وجهت له.

يذكر أن نادي فنربهتشه Fenerbahçe التركي للألعاب الرياضية، اكتشاف إصابة عدد من لاعبي النادي في الفريق الأول لكرة السلة، والفريق الإداري له، بفيروس كورونا “كوفيد -19”.

النادي نشر بيانًا أعلن فيه إصابة عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة السلة للرجال وعدد من أعضاء الفريق الإداري بفيروس كورونا، وتم إرسالهم إلى المستشفى لإجراء الاختبارات والتحاليل اللازمة.

ومساء أمس الإثنين تم اكتشاف إصابة 293 شخصا بفيروس كورونا في تركيا ليرفع العدد في عموم البلاد إلى 1529، فيما توفي 7 مصابين ليبلغ إجمالى عدد الوفيات 37 حالة.