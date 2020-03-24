مصر تعلن حظر التجوال ومدّ تعليق الدراسة

القاهرة (زمان التركية)ــ أصدرت السلطات المصرية اليوم الثلاثاء، قرارًا بفرض حظر التجوال على مستوى الجمهورية، ومد تعليق الدراسة لمدة أسبوعين إضافيين، ضمن التدابير المتخذة لمواجهة فيروس كورونا.

وأعلن القرار الذي سيبدأ تطبيقه بداية من الأربعاء، رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى، خلال مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء.

ووفق القرار يحظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من السابعة مساء وحتى السادسة صباحاً بدءاً من الأربعاء لمدة 15 يوما، إضافة إلى، إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية والمراكز التجارية والمقاهي والمطاعم والنوادي الليلية.

كما نص القرار على مدّ العمل بتعليق الدراسة لمدة 15 يوماً إضافية اعتباراً من 29 مارس.

وحذر القرار من تطبيق عقوبات بحق غير الملتزمين تبدأ بغرامات مالية وتنتهي بالحبس.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أعلن في وقت سابق اليوم عن تكليف الحكومة والأجهزة التنفيذية المختصة بإتخاذ اللازم نحو تطوير الإجراءات الاحترازي في البلاد لمواجهة فيروس كورونا، وأعرب الرئيس المصري عن ثقته في “تجاوب الشعب المصري العظيم مع هذه الإجراءات”.

علي ضوء المتابعة الموقوتة لإجراءات مكافحة إنتشار ڤيروس كورونا .. فقد كلفت الحكومة و الأجهزة التنفيذية المختصة بإتخاذ اللازم نحو تطوير الإجراءات الاحترازية المتبعة علي مستوي الدولة و المواطن من خلال اتخاذ حزمة إجراءات إضافية تسهم في تحقيق أعلي معدلات الأمان ١/٢ — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) March 24, 2020

وسجلت مصر حتى مساء الاثنين، 366 حالة إصابة بفيروس كورونا من بينهم 68 حالة تم شفاؤها وخرجت من الحجر الصحي، و19 حالة وفاة.