هل تحمي الكولونيا من فيروس كورونا في تركيا؟

باريس (زمان التركية)ــ تحتل الكولونيا مكانة هامة جدا عند الأتراك، لكن ومع بدء تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا في تركيا هذا الشهر، أخذت الكولونيا بعدًا آخر، فالأتراك على قناعة بأن الكولونيا فعالة في الحماية من الفيروس الذي أصاب ما يزيد عن 1500 مواطنا حتى اليوم وتسبب في وفاة أكثر من 70 آخرين.

ومع تزايد الطلب على الكولونيا، نفذت جميع منتجاتها من الأسواق، وقالت الشركات أنها تلقت في الأيام الأخيرة طلبيات كبيرة لتوفير المنتج للأسواق.

لكن هل تحمي الكولونيا بالفعل من فيروس كورونا؟

البروفيسور بولند إرطغرل العضو في الجمعية التركية لعلم الأحياء المجهري السريري والأمراض المعدية، اكد أن محتوى الكحول في الكولونيا قادر على القضاء على فيروس كورونا من خلال مهاجمة غلافه الفيروسي.

وأوضح لوكالة (فرانس برس) أنه “بما أن الكحول من المذيبات القوية فهو يقضي على الغشاء الليبيدي” في الفيروس.

وأشار إلى أن السبيل الأنجع للحماية هو غسل اليدين بعد كل اتصال بالعالم الخارجي.

وأضاف “في حال عدم توافر الصابون والماء ينبغي استخدام مسحوق يحوي على نسبة لا تقل عن 60 % من الكحول. الكولونيا تحوي 70 % من الكحول كمعدل وسطي. لذا فهي فعالة في غسل اليدين للحماية من كوفيد-19”.

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