استطلاع: 40% من الأتراك يرون أن لا حاجة لإجراءات احترازية

أنقرة (زمان التركية) – كشف استطلاع رأي في تركيا بشأن فيروس كورونا أن أربعة من بين كل عشرة أشخاص لم يتخذوا أية إجراءات احترازية وأن 52.% من الأتراك يرون أن العلماء سيتوصلون إلى لقاح للفيروس خلال فترة قصيرة في حين يعاني 24.2 في المئة من الأتراك من مشاكل نفسية.

استطلاع الرأي أجرته مؤسسة Gezici للأبحاث في تركيا بشأن فيروس كورونا بمشاركة ألف و68 شخصا.

وأكد 64.2 في المئة من المشاركين في الاستطلاع أنهم اتخذوا إجراءات احترازية شخصية لمواجهة الفيروس ما يعني أن أربعة من بين كل عشرة أشخاص لم يتخذوا إجراءات احترازية بعد.

كما أوضح 52.4 في المئة من المشاركين أنهم قاموا بتخزين الأدوية والأغذية في حين أفاد 35.2 في المئة من المشاركين أنهم يتسوقون بمعدلات طبيعية.

وتضمن استطلاع الرأي أيضا سؤال المشاركين عما إن كانت الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة كافية، حيث أعرب 70.8 في المئة من الأتراك عن رضاهم في حين أوضح 20.8 في المئة من المشاركين أن هذه الإجراءات غير كافية.

ويعتقد 52.3 في المئة من المشاركين أن العلماء سيتوصلون إلى لقاح للفيروس خلال فترة قصيرة، وأشار 24.2 في المئة من المشاركين إلى معاناتهم من مشاكل نفسية عقب انتشار الفيروس.

هذا وتصدرت مواقع التواصل الاجتماعي قائمة المصادر التي يتلقى منها المواطنون معلومات الوقاية من الفيروس تلتها وسائل الإعلام المرئية والمقروءة، حيث ذكر 14.2 في المئة من المشاركين أنهم فتحوا حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي عقب انتشار الفيروس.

واعتقلت الشرطة التركية اليوم الأربعاء أكثر من 400 مواطنًا بتهمة “الاستفزاز” عبر منصات التواصل الاجتماعي بسبب منشورات حول فيروس كورونا المستجد.

وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو في لقاء مع قناة (24 TV)، “اليوم، أوقفنا 410. وسيلاحقون قضائيا” حيث تخضع الحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي في تركيا إلى مراقبة شديدة.

وحتى مساء الثلاثاء، بلغ إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في تركيا 1872 حالة مؤكدة، بالإضافة إلى 44 حالة وفاة.

يشار إلى أنه صدرت تحذيرات من انهيار المنظومة الصحية في تركيا عقب انتشار فيروس كورونا بشكل واسع.

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