برلماني: سجون تركيا سجلت أول إصابة بفيروس كورونا

أنقرة (زمان التركية) – قال برلماني تركي معارض إنه تم تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في سجون تركيا، فيما لم يصدر تأكيد رسمي، مع استمرار تجاهل حكومة حزب العدالة والتنمية دعوات تخفيض أعداد نزلاء السجون لمنع تحولها إلى بؤرة لتفشي وباء كورونا.

نائب حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، وعضو لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، عمر فاروق جرجيرلي أوغلو، قال إن نتيجة التحليل الخاص بأحد المعتقلين في سن 70 عامًا، ظهرت إيجابية.

البرلماني عمر فاروق جرجيرلي أوغلو أوضح أن المصاب تم التأكد من إصابته بفيروس كورونا، وهو في سن 70 عامًا، ويقبع في سجن سنجان بالعاصمة أنقرة قائلًا: “نحن نتحرك في كل مكان منذ أسبوعين من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة. ولكن نسمع تصريحات لا مبالية”.

عمر فاروق جرجيرلي أوغلو، سبق أن قال إنه تم فرض حجر صحي بسجن أدرنة بعدما جاءت نتائج تحاليل ثلاثة من أفراد الشرطة إيجابية.

يأتي ذلك بالرغم من إعلان وزير العدل عبد الحميد جول اتخاذ بعض التدابير داخل السجون لتجنب انتشار الفيروس.

ومن المنتظر بعد الإعلان عن تسريع تعديلات الحكومة على قانون العقوبات، إخراج نحو 150 معتقلًا من السجون، فيما يعرف في تركيا بـ “العفو العام”.

ونصت التعديلات على خفض شرط العفو المبكر على سجناء جرائم العنف الجنسي وتجارة المخدرات ليتم تفعيله على من قضوا 65 في المئة من عقوبتهم عوضا عن نسبة 75 في المئة التي يتم العمل بها حاليا، فيما لا يبدو أن السجناء السياسيين والذين توجه لهم في العادة تهمة دعم “الإرهاب” سيشملهم العفو.

كما سيستفيد بعض السجناء الذين ستثبت التقارير الطبية أن الأوضاع في السجن تهدد حياتهم بسبب مرض عنيف أو إعاقة من تعديل يسمح باستكمال عقوبة السجن في المنزل، وهؤلاء من الذين حكم عليهم بعقوبة السجن لمدة خمس سنوات أو أقل بعض الشيء أو السجناء الذين تحولت عقوبتهم إلى السجن أثناء قضائهم فترة عقوبة الغرامة المالية.

وفي ظل انتشار وباء كورونا في تركيا واقتراب عدد الإصابات إلى نحو 2000، صدرت مناشدات عدة من برلمانيين وحقوقيين بضرورة الإفراج عن المعتقلين في تركيا لمنع إصابتهم بفيروس كورونا الآخذ في الانتشار، وتحول السجون إلى بؤرة لانتشار المرض.

النائب المعارض جيهانجير إسلام، المستقيل مؤخرا من حزب السعادة التركي، حذر من أن فيروس كورونا قد ينتشر بين المعتقلين والمسجونين بسرعة كبيرة، مع استمرار انتشاره في الشارع التركي بوتيرة كبيرة.

قال جيهانجير إسلام: “يجب أن يخضع المعتقلون إلى معاملة مختلفة في مواجهة هذا التهديد الخطير، بموجب مبدأ احترام حقوق الإنسان. هناك من هم مصابون بالسرطان، ومن هم يعانون من أمراض مزمنة، ومن هم في سن أكثر من 40 عاما، كذلك يوجد داخل السجون الحوامل، والأطفال، وهناك من لا يجب محاكمتهم. يجب الإفراج بشكل عاجل عمن لا يوجد خطر من هروبهم”.

وفي السياق المطالبة بالإفراج عن المعتقلين، دعا في وقت سابق النائب عمرو فاروق جرجرلي أوغلو، إلى إرجاء تنفيذ جميع أحكام الاعتقال في تركيا.

جرجرلي أوغلو قال: “في إيران تم إخلاء سبيل 70 ألف معتقل وفي البحرين تم إخلاء سبيل نحو ألف و500 شخص كانوا يقبعون داخل السجون. على تركيا أن تحذو حذوهما أيضا”.

وأضاف النائب وعضو لجنة تقصي حقوق الإنسان بالبرلمان: “يجب التفكير أولا في إخلاء سبيل ممن ترتفع احتمالات إصابتهم بالفيروس وهم كبار السن والأمهات بأطفالهن والمرضى. يمكن محاكمة هؤلاء الأشخاص من خارج القضبان على أية حال. يمكن إرجاء محاكمتهم لنحو عام على الأقل في ظل هذه الأوضاع”.