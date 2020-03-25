تركيا.. الشرطة توقف المئات بسبب منشورات عن كورونا

أنقرة (زمان التركية) ـــ اعتقلت الشرطة التركية اليوم الأربعاء أكثر من 400 مواطنًا بتهمة “الاستفزاز” عبر منصات التواصل الاجتماعي بسبب منشورات حول فيروس كورونا المستجد.

وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو في لقاء مع قناة (24 TV)، “اليوم، أوقفنا 410. وسيلاحقون قضائيا”.

وتخضع الحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي في تركيا إلى مراقبة شديدة.

وكانت وزارة الداخلية التركية أوقفت الخميس الماضي أكثر من 60 شخصا للسبب ذاته، وقالت في بيان “وجدنا 242 شخصاً يشتبه بأنهم نشروا عبر وسائل التواصل الاجتماعي منشورات مستفزة ولا أساس لها تتعلق بفيروس كورونا، وتم توقيف 64 شخصاً”.

وحتى مساء الثلاثاء، بلغ إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في تركيا 1872 حالة مؤكدة، بالإضافة إلى 44 حالة وفاة.

يشار إلى أنه صدرت تحذيرات من انهيار المنظومة الصحية في تركيا عقب انتشار فيروس كورونا بشكل واسع.