تركيا.. 24 إصابة كورونا بين الأطباء والممرضين في إسطنبول

أنقرة (زمان التركية) – قالت معلومات رسمية إن إسطنبول سجلت أكثر من 20 إصابة بفيروس كورونا في صفوف الأطباء والممرضين.

رئيس إدارة جمعية طب الأسرة في إسطنبول، قطب الدين دمير، أكد أن 24 طبيبًا وممرضًا يعملون في بلدات مختلفة بالمدينة أصيبو بفيروس كورونا.

وأكد دمير أن الأطباء والممرضين، الذين جاءت نتائج فحوصات فيروس كورونا التي خضعوا لها إيجابية، يتمتعون بصحة جيدة.

قال المسئول التركي: “بعض الزملاء يتلقون العلاج بالمستشفيات والبعض الآخر يواصلون العلاج بمنازلهم. الوضع الصحي للزملاء لا يدعو للقلق”.

ودعا دمير المواطنين إلى عدم التردد على المستشفيات لأسباب بسيطة مشددا على ضرورة عدم مغادرة المواطنين لمنازلهم إلا في الأوضاع الطارئة ولتلبية احتياجاتهم.

هذا وأشار دمير إلى توجه عدد من المواطنين إلى المستشفيات للخضوع للفحص لملامستهم أعينهم بأيديهم مؤكدا أن المراكز الطبية هي أكثر المناطق خطورة وأنه يتوجب على المواطنين عدم التردد عليها إلا للضرورة القصوى.

وتجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد حول العالم 390 ألف إصابة بالإضافة إلى 17 ألف حالة وفاة بسبب الفيروس.

وحتى مساء الثلاثاء، بلغ إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في تركيا 1872 حالة مؤكدة، بالإضافة إلى 44 حالة وفاة.

يشار إلى أنه صدرت تحذيرات من انهيار المنظومة الصحية في تركيا عقب انتشار فيروس كورونا بشكل واسع.

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