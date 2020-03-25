وزير داخلية تركيا: سنلجأ إلى حظر التجول في هذه الحالة

أنقرة (زمان التركية)ــ قال وزير داخلية تركيا، سليمان صويلو، اليوم الأربعاء، إن فرض حظر التجول متعلق بدرجة التزام الشعب بالتدابير الاحترازية التي أعلنتها الحكومة لمواجهة وباء كورنا، الذي تقترب عدد الإصابات به محليا من 2000 إصابة.

تصريحات الوزير التركي جائت خلال مقابلة اليوم مع قناة محلية في تركيا، تعليقًا على الوضع الحالي وسط انتشار فيروس “كورونا” في تركيا.

“صويلو” قال إن الكثافة داخل المدن انخفضت بنسبة 65%، فيما بلغت هذه النسبة بين الولايات أو المدن، 83%، معتبرًا ذلك إيجابيا.

وتعليقًا على نية الحكومة فرض حظر التجول في عموم تركيا، قال وزير الداخلية إنه “في حال التزم المواطنون بالتدابير الحالية التي أعلنتها الجهات المعنية في البلاد، لن يكون هناك داعٍ لحظر التجول”. وفق صحيفة (ديلي صباح) التركية.

أضاف: “إلا أنه في حال لم يكن الأمر كذلك، لا شك أننا سنضطر إلى اتخاذ خطوات وتدابير إضافية.”

تابع: “هذه المرحلة ديناميكية، ونتابعها لحظة بلحظة، ونتصرف وفق تعليمات وزارة الصحة واللجنة العلمية الخاصة بـ كورونا.”

وأوضح أن هناك بعض التدابير الأخرى التي يدرسونها حالياً، قبل فرض حظر التجول.

وحتى مساء الثلاثاء، بلغ إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في تركيا 1872 حالة مؤكدة، بالإضافة إلى 44 حالة وفاة.

وكانت وزارة الداخلية التركية أصدرت الأسبوع الماضي قرارا بفرض حظر تجوال على كبار السن ممن يبلغون من العمر 65 عاما فيما فوق ويعانون من أمراض مزمنة، مع تسجيل جميع حالات الوفاة لكبار في السن.

وأمس فرضت السلطات التركية، تدابير جديدة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وزارة الداخلية التركية أصدرت تعميمًا لكل الولايات والأقضية بتحديد مواعيد العمل بجميع المحلات التجارية بين 9 صباحا وحتى 9 مساء كحد أقصى، كما ألزم تعميم الداخلية وسائل النقل العامة بتخفيض طاقتها الاستيعابية من الركاب إلى النصف.

وأعلنت وزارة الداخلية إغلاق كافة المرافق الخدمية العامة في عموم البلاد.

الوزارة حددت كذلك عدد الزبائن داخل المتاجر، بشكل يمنع الازدحام، كما أشارت في تعميمها إلى الحيلولة دون دخول زبونين في آن واحد إلى الدكاكين الصغيرة، وفرضت الداخلية على أصحاب المتاجر وضع إعلان بعدد الزبائن المسموح لهم التواجد داخل المتجر، وذلك بناء على مساحته.

وفي الشأن ذاته ألمح عمدة بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو، في مقابلة تلفزيونية أمي إلة إن التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، يمكن أن تشمل فرض حظر تجوال شامل خلال الأيام المقبلة.

أكرم أوغلو أوضح لقناة “Fox TV”،أكد أن حظر التجوال المفروض على كبار السن في تركيا لا يعني أن الفيروس يصيب كبار السن فقط، مشددا على أن البلاد قد تضطر لاتخاذ قرارات أكثر تشددًا من بينها فرض حظر تجوال شامل.

وقال عمدة إسطنبول منتقدًا: “وصلني أمس عدد من مقاطع الفيديو، يظهر فيها مواطنين يلعبون كرة القدم، وآخرين يمارسون الرياضة… كل هذا إشارة على مدى استهتار الناس بالوضع. أقولها بشكل واضح: فرض حظر تجوال على كبار السن فوق سن 65 عامًا فقط، لا يعني أننا لن نفرض حظر تجوال شامل. لقد حدث ذلك في مناطق بالعالم. علينا أن نتعامل جميعًا مع الوضع بجدية”.

وفي السياق ذاته كان البروفيسور التركي خلوق شوك اوغراش، عضو هيئة التدريس بكلية جراح باشا للطب، قال إن تركيا التي سجلت أكثر من 1000 إصابة بفيروس كورونا، لم يعد أمامها خيار آخر سوى إعلان حظر التجوال في عموم البلاد لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد وإلا فإن أعداد الإصابات والوفيات ستتجاوز ما في إيطاليا.

وفي حوار على قناة (خبرترك) قال شوك أوغراش: “أعرف أن هناك جوانب صعبة لتنفيذ هذه الخطوة ولكن لم يعد هناك خيار آخر. لن نستطيع عرقلة انتشار هذا الفيروس بطريقة أخرى. أمامنا نموذج إيطاليا، وإن استمر الوضع في تركيا على هذا المنوال ستمتلئ وحدات العناية المركزة في غضون أسبوع أو أسبوعين. الاكتفاء بمطالبة المواطنين بملازمة منازلهم لن يفي بالغرض. إن استمرت معدلات الإصابة على هذا المنوال سنتجاوز إيطاليا في غضون أسبوع أو أسبوعين. التصدي للفيروس لن يتم بالرجاء والتمني”.

يشار إلى أنه صدرت تحذيرات من انهيار المنظومة الصحية في تركيا عقب انتشار فيروس كورونا، كما أطلق عدد من النشطاء والحقوقيون والبرلمانيون نداءات للإفراج عن المعتقلين قبل أن تتحول السجون إلى بؤرة لانتشار وباء كورونا.

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