كاتب تركي يطالب بسرعة تشريع زراعة “الحشيش”

إسطنبول (زمان التركية) – طالب الكاتب الصحافي في جريدة “يني عقد” التركية، عبد الرحمن ديليباك، الحكومة التركية بالإسراع في تشريع زراعة نبات القنب المستخرج منه الحشيش المخدر، وذلك ضمن مقترحات للقضاء على فيروس كورونا.

جاء ذلك في مقال نشره “ديليباك”، أمس الثلاثاء، في صحيفة “عقد” بعنوان “اقتراح”، مقدمًا فيه عددا من المقترحات لمواجهة فيروس كورونا بدلا من انتظار مساعدة الغرب، من بينها اللجوء إجراء أبحاث لاستنباط علاج من الطب الشعبي، استخدام الفضة بتقنية النانو، لتطهير أبنية الدولة والبرلمان والمحاكم والمستشفيات.

وحتى مساء الثلاثاء، بلغ إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في تركيا 1872 حالة مؤكدة، بالإضافة إلى 44 حالة وفاة.

في المقال، أعاد ديليباك طرح قضية تشريع زراعة القنب، قائلًا: “عيلنا أن نخطط جيدًا لموسم الزراعة القادم. لا توجد صادرات، ونحتاج إلى سياسة إنتاج غذائية صارمة للاستهلاك الداخلي. بالله عليكم اسمحوا بمرور بذور القنب التي تنتظر في الموانئ من أجل استخدامها في زراعة القنب واستخراج الزيوت والمستخلصات”.

يشار إلى أن عبد الرحمن ديليباك، يتحدث منذ فترة عن فوائد القنب، وطالب في أكثر من مقال له بتشريع زراعة القنب والتجارة فيه.

وكان الرئيس رجب أردوغان تحدث مطلع هذا العام عن ضرورة تشريع زراعة القنب الهندي في جميع المحافظات التركية، وقال إنه يصلح لصناعة النسيج، وأن بلاده تضطر لاستيراده بينما يمكن زراعته.