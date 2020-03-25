كورونا.. الملك سلمان يقرر منع التنقل بين مدن السعودية

الرياض (زمان التركية) ــ أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأربعاء، أمرًا ملكيًا يتضمن حزمة قرارات للحد من انتشار فيروس “كورونا” في المملكة العربية السعودية.

نص الأمر الملكي للعاهل السعودي، على تقييد حركة سكان مناطق المملكة الثلاث عشرة، بحيث منع “الخروج منها أو الانتقال لمنطقة أخرى”، كما شمل المنع مدن (الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة) وفق الحدود التي تضعها الجهة المعنية. وفق وكالة الأنباء السعودية.

ويبدأ سريان الأمر الملكي، ابتداء من عصرا يوم غد الخميس الساعة الثالثة مساء، وحتى انتهاء مدة المنع من التجول المحددة بالأمر الملكي.

ويستثنى من ذلك “الفئات التي سبق استثناؤها من منع التجول”.

وقال الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم في كلمة موجهة للمواطنيين والمقيميين: “أؤكد لكم حرصنا الشديد على توفير ما يلزم المواطن والمقيم في هذه الأرض الطيبة من دواء وغذاء واحتياجات معيشية”.

وسجلت السعودية حتى مساء أمس الثلاثاء 205 إصابة جديدة بفيروس كورونا وأول حالة وفاة.

–

كورونا، السعودية، السعودية كورونا، الملك سلمان بن عبد العزيز،