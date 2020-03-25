إصابات كورونا في سوريا ترتفع إلى 4

دمشق (زمان التركية)ــ أعلنت السلطات في سوريا اليوم الأربعاء، تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وزارة الصحة في الحكومة السورية قالت إن الإصابات الثلاث لأشخاص دخلوا الحجر في الدوير الأسبوع الماضي.

وكان وزير الصحة السوري، نزار يازجي، كشف الإثنين الماضي عن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا لشابة سورية قدمت من خارج البلاد.

واليوم أعلنت وزارة الصحة تخصيص مراكز حجر وعزل طبي في مختلف المحافظات وتزويدها بالأجهزة والكوادر الطبية اللازمة.

وأعلنت دمشق، تعليق العمل في المؤسسات الحكومية بدءا من الأحد 22 مارس الجاري حتى إشعار آخر.

وتعتبر سوريا دولة بالشرق الأوسط تعلن وصول الوباء إليها، في ظل تشكيكت سابقة بوجود حالات غير مرصودة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قال منتصف الأسبوع الماضي إن فيروس كورونا أصاب مواطنين في العاصمة دمشق ومحافظات طرطوس واللاذقية وحمص، وقال إن “إصابات كثيرة تم تسجيلها بالفيروس، بعضها قد فارق الحياة وبعضها وضع بالحجر الصحي”.

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