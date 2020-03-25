كورونا يودي بحياة 26 تركيا في أوروبا

أنقرة (زمان التركية) – أودى فيروس كورونا المستجد بحياة 26 مواطنا تركيا في أوروبا حتى يومنا هذا، حيث شهدت بلجيكا والنمسا فرنسا وإنجلترا، بجانب دول أوروبية أخرى سقوط ضحايا أتراك.

وخلال الفترة بين الخامس والرابع والعشرين من مارس/ آذار الجاري شهدت فرنسا وفاة 12 تركيا تتجاوز أعمارهم الستين بسبب الفيروس، كانوا يقيمون يقيمون في مدينتي باريس وستراسبورغ.

وفي ألمانيا تسبب الفيروس في وفاة ثلاثة أتراك، بينما شهدت هولندا وفاة ستة أتراك بسبب الفيروس منذ السابع والعشرين من فبراير/ شباط الماضي. وفي بلجيكا أسفر الفيروس عن وفاة ثلاثة أتراك. وشهد الأسبوع الماضي وفاة ه. أ البالغ من العمر 55 عاما ويقيم في إنجلترا، حيث تبين أن ه.أ كان يعاني من الربو.

وفي مدينة لينز النمساوية شهد يوم الأحد الماضي وفاة ي.أ التي كانت تبلغ من العمر 28 عاما وتُعالج من أمراض الكبد والسكري منذ نحو 14 عاما.

وتوفى أ.ى البالغ من العمر 62 عاما بسبب الفيروس بعد عودته من فرنسا إلى طرابزون التركية.

ونشر إسماعيل سايماز صورة جنازة أ.ي وعلق عليها قائلا: “قبل ثلاثة أيام تلقيت صور دفن أ.ي الذي أصاب شخصين بالفيروس لكنني لم أتمكن من نشرها لعدم تأكدي منها. قام مواطنون يرتدون الأقنعة بدفن أ.ى في مقبرة الجامع”.

هذا وأوضح أقارب أ.ي أنه مر من التفتيش بالمطار أثناء عودته من فرنسا حيث لم يكن الحجر الصحي مفعلا حينها، وأنه لم يخفِ عودته من فرنسا بل ذهب للطبيب في تركيا، مشيرين إلى أن أبنائه الخمسة لم يتمكنوا من حضور مراسم الدفن.

وحتى مساء الثلاثاء، بلغ إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في تركيا 1872 حالة مؤكدة، بالإضافة إلى 44 حالة وفاة.

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