القنصلية المصرية في إسطنبول تبدأ إجراءات إعادة المصريين العالقين

إسطنبول (زمان التركية)ـــ دعت القنصلية المصرية فى إسطنبول مواطنيها العالقين فى تركيا والراغبين في العودة إلى بلادهم للتواصل معها من أجل بحث إمكانية توفير وسيلة لإعادتهم ف إلى أرض الوطن.

وأشارت القنصلية إلى أنه يتم الآن إعداد قاعدة بيانات بشكل عاجل للمواطنين العالقين في تركيا في إطار جهود السلطات المصرية لدعم ومساندة المواطنين المتضررين من قرار تعليق الرحلات الجوية إلى مصر المتخذ في سياق التدابير الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وبلغ إجمال إصابات فيروس كورونا المؤكدة في تركيا 2433 حالة مؤكدة، إضافة إلى 59 حالة وفاة حتى مساء الأربعاء.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، إن القنصلية المصرية في إسطنبول، أوضحت أن هذه العملية تجرى وفقا للمعايير المحددة من قبل السلطات المصرية وهى:

-أن يكون المواطن حاملا جواز سفر مصريا.

-أن يكون التواجد في تركيا بصفة مؤقتة ومن غير المقيمين الذين يتوافر لهم مكان إقامة، أي المتواجد بصفة مؤقتة بغرض السياحة أو زيارة عمل قصيرة أو العلاج، وذلك من واقع تأشيرة الدخول.

-سداد المواطنين العالقين للتكلفة التي سيتم احتسابها لرحلة الطيران (بمكتب شركة الطيران)، حيث يشترط حد أدنى من الأعداد العالقة للبدء في ترتيب طائرة استثنائية وما يتطلب ذلك من جهود للحصول على التصاريح اللازمة.

-الاستعداد لتطبيق إجراءات الحجر الصحي عقب الوصول، والتي قد تتضمن الاحتجاز لمدة 14 يوماً حال الاشتباه في الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ودعت القنصلية المواطنين العالقين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن ممن تنطبق عليهم المعايير الموضحة عاليه بسرعة موافاتها عبر صفحتها على موقع “فيسبوك” من خلال رسائل الخاص، ببياناتهم الأساسية التالية : (صورة جواز السفر – صورة التأشيرة – مكان التواجد – رقم الهاتف – البريد الإلكتروني – سبب التواجد في تركيا – تاريخ الوصول إلى تركيا – وفي حالة أكثر من فرد يرجى موافاتنا ببيانات الأسرة بالكامل مع انطباق المعايير المذكورة عاليه عليهم).

وأشارت إلى أن ذلك يجب أن يتم قبل الساعة 14:00 ظهر غد الجمعة الموافق 27 مارس 2020.

وأكدت القنصلية العامة بذل قصارى جهدها لمحاولة عودة العالقين في تركيا ، وثقتها في وعي المواطنين وحرصهم على الالتزام بالمعايير والضوابط الصادرة عن السلطات المصرية والمحلية في إطار الحرص على صحة وسلامة الجميع.

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