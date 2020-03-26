تركيا.. شركة سيارات شهيرة تغلق أبوابها بسبب كورونا

أنقرة (زمان التركية) – انضمت مؤخرا شركة أناضولو إيسوزو (Anadolu Isuzu)، فرع شركة إيسوزو اليابانية لصناعة السيارات في تركيا، إلى قائمة المتضررين من الفيروس، حيث أعلنت الشركة التوقف عن الإنتاج لمدة تسعة أيام اعتبارا من الثلاثين من مارس/ آذار الجاري.

وفي بيانها بمنصة الكشف العام أشارت الشركة إلى توقفها عن الإنتاج لمدة تسعة أيام اعتبارا من الثلاثين من الشهر الجاري في إطار الإجراءات الاحترازية للحد من تأثير فيروس كورونا المستجد المتفشي في العالم بأسره آخذة في عين الاعتبار العراقيل التي تشهدها عمليات التسليم وتوفير مستلزمات الإنتاج.

وباستثناء الإنتاج ستتواصل أنشطة الشركة في إطار خطة استمرارية الشركة وفي إطار الإجراءات الاحترازية المتخذة للحفاظ على صحة وسلامة العاملين.

وأضافت الشركة في بيانها أنها كانت قد تقدمت بطلب لوزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية والإدارة العامة لمكتب العمل من أجل العمل لفترة قصيرة في الفترة بين الأول من أبريل/ نيسان والثلاثين من يونيه/ حزيران مفيدة أنها ستشارك المستثمرين آخر التطورات.

واضطر كذلك عمالقة صناعة السيارات في تركيا كشركة فورد الأمريكية وشركة تويوتا اليابانية إلى التوقف عن الإنتاج في إطار التدابير الاحترازية تجاه الفيروس الفتاك.

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