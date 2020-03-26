26 مارس 2020

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تركيا: كورونا يرفع أسعار الفلفل الحار والبطاطس والثوم

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فى :آخر الأخبار, أخبار تركيا
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تركيا: كورونا يرفع أسعار الفلفل الحار والبطاطس والثوم
nesemet

أنقرة (زمان التركية) – اتجهت الأنظار في تركيا صوب الخضروات التي شهدت ارتفاعا كبيرا في أسعارها عقب تفشي فيروس كورونا المستجد وذلك على خلفية أنباء ارتفاع أسعار الثوم الذي أوصى الخبراء بتناوله لتعزيز جهاز المناعة.

وتشير قاعدة بيانات بلدية إسطنبول التي تكشف عن أسعار الخضروات والفاكهة يوميا إلى زيادة بنحو مئة في المئة بأسعار الفلفل الحار، وزيادة بنحو 70 في المئة بأسعار البطاطس، وزيادة بنحو 25 في المئة بأسعار الثوم، حيث ارتفع سعر الفلفل الحار إلى 12 ليرة للكيلوغرام، بعدما كان يبلغ 6 ليرات للكيلوغرام الواحد خلال شهر فبراير/ شباط الماضي.
وشهد الشهر الجاري ارتفاع سعر كيلوغرام البطاطس إلى 4 ليرات بعدما كان يبلغ 2.30 ليرة خلال الشهر الماضي، بينما ارتفع سعر كيلوغرام الثوم من 30 ليرة إلى 40 ليرة.

 

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