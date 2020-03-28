تركيا تعزل مدنها.. وقف القطارات وتقليل رحلات الطيران الداخلي

أنقرة (زمان التركية)ـــ لجأت تركيا إلى عزل المدن عن بعضها، وأوقفت اليوم السبت حركة القطارات بين مدننها وقللت عدد رحلات الطيران الداخلية ضمن لمواجهة تفشي فيروس كورونا بعدما وصلت الإصابات إلى نحو 6000 و100 حالة وفاة.

الرئيس رجب أردوغان دعا يوم الجمعة إلى ”حجر صحي طوعي“ يبقى بموجبه المواطنون في منازلهم باستثناء التسوق أو للاحتياجات الأساسية. وأعلن الرئيس إجراءات جديدة لاحتواء الفيروس، قائلا إنه تقرر وقف جميع رحلات الطيران الدولية وأن يكون السفر بين المدن خاضعا لموافقة حكام الأقاليم.

وتأتي القرارات الجديدة مع الإعلان اليوم السبت عن إقالة وزير النقل التركي محمد جاهد طورهان، وتولي مساعده ورئيس مديرية السكة الحديد عادل كارا إسماعيل المنصف خلفًا له.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية التركية بلال إكشي إن الرحلات الداخلية ستُقلع فقط من أنقرة واسطنبول إلى مدن كبرى محددة حتى منتصف ليل السبت. وقال إن الركاب سيكونون بحاجة إلى الحصول على إذن من مكتب الحاكم بعد الساعة 1400 بتوقيت جرينتش. وفق وكالة (رويترز).

وكتب إكشي على تويتر ”اعتبارا من يوم السبت الساعة 23:59 سيتم تنفيذ رحلاتنا الداخلية من مطار إسطنبول ومطار إيسنبوغا في أنقرة . سيتم إعداد قائمة الرحلات الداخلية لدينا والإعلان عنها خلال اليوم“.

وقالت هيئة السكك الحديدية الحكومية التركية إن جميع القطارات بين المدن توقفت اعتبارا من يوم السبت وحتى إشعار آخر.

وقالت وزارة الداخلية في إشعار يفصّل قيود السفر إنه يجب على جميع المواطنين البقاء في المدن التي يقيمون فيها وإنه لن يُسمح لهم بالمغادرة إلا بمذكرة طبيب أو في حالة وفاة أحد أفراد العائلة المقربين أو إذا لم يكن لديهم سكن.

وتجاوزت وتيرة العدوى في تركيا نظيرتها في كثير من الدول الأخرى خلال الأسبوعين الماضيين بتسجيل 2069 حالة جديدة خلال 24 ساعة وفق ما ذكره وزير الصحة يوم الجمعة.

وأعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، مساء أمس، أن حالات الوفاة في تركيا بسبب وباء كورونا بلغت 92 حالة، نببفيما ارتفع عدد الإصابات إلى 5698 حالة.

وصدرت تحذيرات من انهيار المنظومة الصحية في تركيا عقب انتشار فيروس كورونا.

وكشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كلمة له يوم الخميس أن هناك 53 ألفً مواطن يتم متابعة حالاتهم الصحية داخل منازلهم، و8 آلاف و554 حالة في المستشفيات.

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