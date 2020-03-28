28 مارس 2020

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سوريا تمدد تعليق الدراسة وتؤجل الإمتحانات

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فى :آخر الأخبار, العالم العربي
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سوريا تمدد تعليق الدراسة وتؤجل الإمتحانات
nesemet

دمشق (زمان التركية)ــ مددت الحكومة السورية اليوم السبت، تعليق الدراسة حتى 16 أبريل/ نيسان المقبل، في ضوء الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا، كما أعلنت عن تأجيل الإمتحانات.

وأصدرت وزارة التربية والتعليم في سوريا اليوم، قرارًا باستمرار “تعطيل المدارس العامة والخاصة والمستولى عليها وما في حكمها والمعاهد التابعة لها اعتبارا من 2-4-2020 ولغاية الخميس 16-4-2020”.

وكانت الوزارة علقت الدراسة بداية من 14 مارس/ آذار وحتى 2 أبريل/ نيسان.

وقالت وزارة التعليم إن تمديد تعطيل الدوام بالمؤسسات التعليمية يأتي في إطار “ما اتخذه الفريق الحكومي المعنى بمتابعة إجراءات التصدي لفيروس كورونا”.

كما تقرر “تأجيل الامتحانات المقررة خلال تلك المدة” -مفتوح والوطنية واللغات- وفق قرار أصدرته الوزارة اليوم.

وفي سياق الإجراءات الاحترازية، من المقرر سريان قرار حظر التجوال على المواطنين بين المدن اعتباراً من الساعة الثانية ظهر يوم الأحد وحتى إشعار آخر.

ووفق الأرقام الرسمة هناك 5 إصابات بفيروس كورونا في سوريا، لكن العدد قد يفوق ذلك بكثير بسبب الحرب وصعوبة التأكد من الأرقام.

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