تركيا.. اعتقال 160 في حملة ضد محتكري الكمامات الطبية

أنقرة (زمان التركية) – شنت قوات الأمن التركية حملات في 30 مدينة ضد محتكري المنتجات الصحية المتسببين في الارتفاع الجنوني لأسعارها عقب انتشار فيروس كورونا المستجد، استغلالا لتزايد الطلب على منتجات الوقاية والتعقيم.

وأسفرت الحملات الأمنية التي شنتها قوات الأمن على مدار 20 يوما ضد الأشخاص الذين يبيعون السلع بأسعار مرتفعة ويهددون صحة المواطنين، عن اعتقال 160 شخصا في 30 مدينة.

كما تم مصادرة 2 مليون و500 ألف كمامة طبية و142 ألف قفاز و175 ألف و608 زجاجة معقم و50 ألف و700 متر من القماش المستخدم في صناعة الكمامات.

ومع تزايد الطلب على الكولونيا والكمامت الطبية في تركيا في ظل انتشار فيروس كورونا، اختفت جميع منتجاتها من الأسواق، ثم بدات تظهر باسعار مضاعفة، وقالت الشركات أنها تلقت في الأيام الأخيرة طلبيات كبيرة لتوفير المنتج للأسواق.

وكان وزير داخلية تركيا، سليمان صويلو، هدد في وقت سابق الشركات التي تقوم بتخزين الكمامات الطبية، بمصادرتها، في حالة عدم التوقف عن تعطيش السوق والمتاجرة في السوق السوداء.

وزير الداخلية سليمان صويلو، أوضح أن أجهزة الدولة حددت الشركات توريد الكمامات الطبية التي تقوم بتخزينها للتلاعب بأسعرها استغلالًا للأزمة، قائلًا: “إذا لم تقم الشركات التي تخزن الكمامات بتفريغ مخازنها خلال 12 ساعة سنشن حملة ضدها”.

وقال صويلو: “إن بعض منتجي الكمامات الطبية يخزنونها ولا يبيعونها إلى الوزارة (وزارة الصحة). قمنا بحملات متزامنة في الساعة 08:00 صباح اليوم (الأحد)، وحذرناهم من أجل توفير ما تم التعاقد عليه مع الوزارة. لديهم مهلة حتى الغد (الإثنين)، وإلا فإننا لن نتهاون في مصادرة مصانعم وشركاتهم”.

وكانت الحكومة التركية أعلنت الأربعاء الماضي قرارًا بإلغاء الضريبة الجمركية المضافة على “الكمامت الطبية” المستوردة وخفضت ضريبة استيراد “الكولونيا” بعدما زاد الطلب علي منتجات الوقاية والتعقيم مع تفشي فيروس كورونا، وستغل التجار ذلك في رفع أسعارها.

وزيرة التجارة روحصار بيكجان ذكرت أنه “ألغيت الرسوم الجمركية الإضافية المفروضة على الكمامات الطبية” والتي تساوي 20 بالمئة.

أضافت روحصار بيكجان أنه تم إعفاء الكمامات الطبية من الضرائب فيما تم تعديل الضريبة الجمركية لأجهزة التنفس والكولونيا والمطهرات والكحول الإيثيلي، لتصبح ما بين 13 و10بالمئة.

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