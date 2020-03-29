سوريا تعلن أول حالة وفاة بفيروس كورونا

دمشق (زمان التركية)ــ أعلنت سوريا، اليوم الأحد، عن أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت وزارة الصحة السورية، إن “سيدة توفيت فور دخولها إلى المشفى بحالة إسعاف”.

ووفق الأرقام الرسمة هناك 5 إصابات بفيروس كورونا في سوريا، لكن العدد قد يفوق ذلك بكثير بسبب الحرب وصعوبة التأكد من الأرقام.

واتخذت الحكومة السورية في الأيام الأخيرة إجراءات الاحترازية لمنع تفشي كورونا.

وتقرر اليوم حظر التجوال داخل المحافظات بين المراكز والمدن، بعد قرار سابق بحظر التجوال بين المحافظات مساءًا.

وقررت الحكومة منع تنقل المواطنين بين مراكز المحافظات وجميع المناطق والأرياف في جميع الأوقات بدءًا من الساعة الثانية ظهر اليوم وحتى إشعار آخر.

وتم تكليف وزارة الداخلية بالإشراف على تنفيذ القرار بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والحواجز العسكرية وتكثيف الدوريات لضمان حسن التزام المواطنين بهذا القرار.

ومن المنتظر أن يدخل قرار حظر التجول بين المحافظات من السادسة مساءً وحتى السادسة صباحا اعتباراً من الثلاثاء القادم وحتى 16-4 أبريل/ نيسان المقبل، وكلفت وزارة الداخلية وضع التعليمات التنفيذية لهذا القرار.

ومددت الحكومة السورية يوم السبت، تعليق الدراسة حتى 16 أبريل/ نيسان المقبل، في ضوء الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا، كما أعلنت عن تأجيل الإمتحانات.

وأصدرت وزارة التربية والتعليم في سوريا اليوم، قرارًا باستمرار “تعطيل المدارس العامة والخاصة والمستولى عليها وما في حكمها والمعاهد التابعة لها اعتبارا من 2-4-2020 ولغاية الخميس 16-4-2020”.

وكانت الوزارة علقت الدراسة بداية من 14 مارس/ آذار وحتى 2 أبريل/ نيسان.

وقالت وزارة التعليم إن تمديد تعطيل الدوام بالمؤسسات التعليمية يأتي في إطار “ما اتخذه الفريق الحكومي المعنى بمتابعة إجراءات التصدي لفيروس كورونا”.

ووفق الأرقام الرسمة هناك 5 إصابات بفيروس كورونا في سوريا، لكن العدد قد يفوق ذلك بكثير بسبب الحرب وصعوبة التأكد من الأرقام.

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