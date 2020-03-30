30 مارس 2020

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تركيا.. الذهب يحطم رقمًا قياسيًا ويسجل 340 ليرة

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فى :آخر الأخبار, أخبار تركيا
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تركيا.. الذهب يحطم رقمًا قياسيًا ويسجل 340 ليرة
nesemet

أنقرة (زمان التركية) – ارتفع جرام الذهب اليوم في تركيا إلى أعلى مستوياته ليسجل 340.3939 ليرة.

واستهل جرام الذهب شهر مارس/ آذار الجاري عند مستوى 316.31 ليرة من ثم سجل أدنى مستوياته خلال الشهر الأخير في الثامن عشر من الشهر الجاري بتراجعه إلى 309.7570 ليرة، غير أنه

وبارتفاع سعر أونصة الذهب حطم جرام الذهب رقما قياسيا بالأسواق المحلية متجاوزا 340 ليرة، بينما بلغ سعر ربع جنيه الذهب نحو 560 ليرة.

هذا وشهدت أسعار الذهب ارتفاعا حادا عقب إشارة البنك الفيدرالي خلال الأيام الماضية إلى تيسير كمي غير محدود بالتزامن مع فيروس كورونا المستجد الذي تسبب في وفاة 35 ألف شخص حول العالم.

وارتفع سعر صرف الدولار ظهر اليوم الإثنين إلى 6.53 ليرة تركية واليورو إلى 7.23 ليرة تركية.
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