5 وفيات جديدة بفيروس كورونا لأتراك في ألمانيا

أنقرة (زمان التركية ) – سجلت ألمانيا خمس وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد في بين الجالية التركية.

وتشير الأجهزة المحلية إلى وفاة خمسة رجال أتراك بالفيروس، كما أصيبت زوجات وأبناء البعض منهم بالفيروس.

وبهذا يرتفع إجمالي الوفيات بفيروس كورونا في صفوف الأتراك المقيمين في ألمانيا إلى 12 وفاة.

وسًجلتِ ألمانيا أمس الأحد أكثر من 4000 إصابة جديدة بفيروس كورونا في يوم واحد.

وبلغ إجمالي الإصابات المسجلة بكورونا في ألمانيا أكثر من 56 ألف و600 حالة.

وسجلت ولايات شمال الراين فيستفاليا ارتفاعا ملحوظا في عدد الإصابات بـ13 ألف و630 حالة و110 حالة، تلتها بافاريا بـ13 ألف و263 حالة و110 حالة وفاة (وفقا لتقديرات اليوم)، ثم ولاية بادن فورتمبرغ بـ10819 حالة إصابة و118 حالة وفاة.

وأصيب الألمان بصدمة كبيرة أمس لدى سماعهم خبر انتحار وزير المالية بولاية هيسن، توماس شيفر، على سكة قطار سريع، فيما ربط البعض الخطوة باليأس بعد تفشي الوباء.

يشار إلى أن تركيا حتى مساء الأحد 9 آلاف و217، إصابة و131 وفاة بفيروس كورونا.

–