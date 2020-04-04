تركيا.. وفاة مغنية مضربة عن الطعام منذ 288 يومًا بسجون أردوغان

إسطنبول (زمان التركية) – توفيت أمس الجمعة المغنية التركية هيلين بوليك بالسجن بعد 288 يوما من دخولها مع مغن آخر في إضراب عن الطعام احتجاجا على ملاحقة السلطات لأعضاء فرقتهم (فرقة يوروم Grup Yorum) الموسيقية التركية الشهيرة ذات التوجهات اليسارية الاشتراكية.

وكانت المغنية هيلين بوليك وإبراهيم جوكشيك دخلا في إضراب عن الطعام، لممارسة الضغط على حكومة حزب العدالة والتنمية بقيادة رجب طيب أردوغان بغية رفع الحظر المفروض على حفلاتهم الموسيقية والإفراج عن أعضاء الفرقة المسجونين ورفع أسمائهم من قوائم المطلوبين وإسقاط دعاوى قضائية بحقهم، ووقف مداهمة مراكزهم الثقافية.

وكان مكتب محاماة “Halk” قال الشهر الماضي إن الشرطة داهمت منازال خمسة من موكليه واعتفلتهم وهم أعضاء في فرقة يوروم الموسقية اثنان منهما كانا هالين بولاك وإبراهيم جوكتشاك المضربين عن الطعام احتجاجا على اعتقال أفراد آخرين بالفرقة واصطحبتهما إلى أماكن مجهولة.

وكان عضوا الفرقة المغيبين قسريا بدآ الإضراب عن الطعام في منتصف عام 2019 من أجل المطالبة بإطلاق سراح أعضاء فرقة يوروم الموسقية وإنهاء ممارسة الضغوطات عليهم وفعالياتهم.

وحظرت حفلات وألبومات الفرقة التي تأسست عام 1984 على مدى عدة سنوات، وتعرض عدد من أعضائها للإعتقال والتعذيب، وتتهم الحكومة التركية فرقة يوروم بأنها مرتبطة بحزب التحرير الشعبي الثوري، لكن الحركة التي تلتزم بالغاء الثوري تنفي انتمائها لأي حزب سياسي.