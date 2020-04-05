سوريا تعلن حصيلة جديدة لضحايا فيروس كورونا

دمشق (زمان التركية)ــ سجلت سوريا اليوم الأحد إصابات ووفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، تعد الأدني على مستوى الدول التي دخلها الوباء.

وزارة الصحة قالت اليوم إن ثلاث إصابات حالات إصابة جديدة بكورونا تم تسجيلها ليرتفع عدد حالات الإصابات إلى 19.

كما ذكرت الوزارة أنه من بين الحالات المسجلة شفيت حالتان وتوفيت حالتان.

وكانت الوزارة أعلنت أمس أيضا شفاء حالتين ووفاة حالتين بالفيروس، دون تسجيل إصابات جديدة.

وسجلت سوريا في 29 من الشهر الماضي أول وفاة بفيروس كورونا فيما أعلنت عن أول إصابة بالوباء في 22 من الشهر الماضي.

وترجح أطرافا عدة أن عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا قد يفوق المعلن رسميا بسبب الحرب وصعوبة التأكد من الأرقام.

وفي إطار الإجراءات المتخذة للتصدي لفيروس كورونا، أصدرت الحكومة السورية يوم الخميس قرار بحظر التجوال الكلي لمدة 18 ساعة يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع من الساعة الـ 12 ظهراً حتى الساعة الـ 6 يومي.

وطبقت السلطات في سوريا يوم الثلاثاء الماضي حظر التجول المسائي بين المحافظات، والذي بيدأ من الساعة السادسة، ومن المقرر أن يستمر حتى 16 أبريل/ نيسان المقبل.

ويوم الأحد الماضي دخل قرار حظر التجوال الكلي بين مراكز المحافظات وجميع المناطق والأرياف داخل المحافظات حيز التنفيذ وسيستمر حتى إشعار آخر.

وكانت الحكومة السورية مددت مطلع الأسبوع الماضي، تعليق الدراسة حتى 16 أبريل/ نيسان المقبل، في ضوء الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا، كما أعلنت عن تأجيل الإمتحانات.

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