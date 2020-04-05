فيديو.. مساجد ألمانيا تصدح بالآذان لدعم الروح المعنوية

أنقرة (زمان التركية) – أصبحت غالبية المدن الألمانية تصدح بصوت الآذان المحظور في ألمانيا، وذل كرغم منع الأنشطة الدينية في ظل الإجراءات المتخذة للتصدي لوباء فيروس كورونا المستجد.

ولأول مرة في ألمانيا منذ سنوات يتم السماح للمساجد برفع الآذان خارج جدرانها عبر مكبرات الصوت على نطاق واسع.

وشارك مستخدمون عرب في ألمانيا مقاطع فيديو تسجل لحظة رفع الأذان وابتهاج الناس في الشوارع وداخل المنازل عند سماعهم له.

وتأثر الجميع بصوت الآذان الذي سُمح برفعه بموجب إذن خاص بعد وانتشار وباء كورونا وذلك بهدف رفع الروح المعنوية للمسلمين الملازمين لمنازلهم.

هذا وشهدت بعض البلديات رفع أدعية باللغة الألمانية عبر مكبرات الصوت عقب انتهاء الأذان.

وجائت الخطوة تزامنا مع السماح للكنائس والمعابد اليهودية بإقامة الصلوات عبر مكبرات الصوت في برلين.

ولليوم الثالث على التوالي، انخفض الأحد معدل الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في ألمانيا، وفقا لما أظهرته بيانات معهد روبرت كوخ. كما تم تسجيل 5936 حالة إصابة مؤكدة خلال 24 ساعة الماضية لتصل حصيلة الإصابات إلى 91714 اليوم الأحد.

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