العمل مستمر لتشييد قصر أردوغان بالتوازي مع جمع التبرعات

أنقرة (زمان التركية)ـــ أعمال الإنشاءات لقصر الرئيس أردوغان الجديد في بلدة أخلاط التابعة بولاية بيتليس شرق تركيا، مستمرة وكأن فيروس كورونا الذي أصاب 27 ألف شخص في تركيا وعرقل عجلة الاقتصاد لم يكن.

رئيس بلدية مدينة بيتليس المنتمي لحزب الشعب الجمهوري المعارض، فايسي أويانيك، نشر صورًا على تويتر من موقع البناء، قائلًا: “أعمال إنشاءات القصر الجديد في بلدة أخلاط بمدينة بتليس تستمر بكامل قوتها”.

يأتي ذلك في الوقت الذي تواجه فيه تركيا أزمة اقتصادية طاحنة منذ أشهر، تفاقمت مع تفشي وباء فيروس كورونا (كوفيد- 19) في البلاد.

وسجلت تركيا 3135 إصابة جديدة بفيروس كورونا مساء الأحد، في أعلى حصيلة يومية، ليرتفع بذلك عدد الإصابات إلى 27 ألفًا و69 مصابًا، وبلغ عدد إجمالي الوفيات 574 حالة وفاة.

ومع زيادة الضغط على موازنة الدولة اضطر الرئيس أردوغان للإطلاق حملة لجمع التبرعات لمواجهة الوباء ودعم المتضررين منه.

ويواجه أردوغان انتقادات كبيرة من شخصيات سياسية، بعد أن أعلن عن تخصيص حساب بنكي لتلقي التبرعات من المواطنين لمواجهة وباء فيروس، معتبرين أن الحكومة عليها مساعدة مواطنيها وليس العكس.

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