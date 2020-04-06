6 أبريل 2020

من فضلك اختار القائمة العلويه من القوائم داخل لوحة التحكم
  • search
آخر الأخبار
الرئيسيه
آخر الأخبار

المرصد السوري: مسلحو تركيا ينقبون عن الآثار في عفرين

التاريخ:
فى :آخر الأخبار, العالم العربي
اترك تعليق
6 مشاهدة
المرصد السوري: مسلحو تركيا ينقبون عن الآثار في عفرين
nesemet

برلين (زمان التركية)ــ كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان عن استمرار عمليات التنقيب عن الآثار في ريف مدينة عفرين شمال غرب حلب.

المرصد قال إن المسلحين المواليين لتركيا ينفذون عمليات تنقيب عن الآثار في مختلف المناطق بريف عفرين، آخرها منذ نحو أسبوع.

مصادر “المرصد السوري” قالت إن مسلحين استخدموا جرافات لحفر التلة الأثرية الواقعة في قرية (عرابو) عرب أوشاغي التابعة لناحية “معبطلي” في ريف مدينة عفرين.

وذكر المرصد إن عشرات أشجار السرو والبلوط كانت تحيط بالتل، إلا أن عناصر الفصائل قاموا بقطع معظمها، إضافةً إلى اقتلاع أشجار الزيتون التي تعود إلى أكثر من خمسين عاماً.

ومنذ سيطرتهم على عفرين في مارس/ آذار 2018 تحت راية تركيا، توجه للمسلحين المدعومين من أنقرة تهم الاستيلاء على الآثار بالمنطقة، فضلا عن سرقة ممتلكات النازحين والسطو على منازلهم.

وسوم:

مقالات ذات صله

كلام صادم لنائب تركي عن داعش في تركيا

وثائقي يعري ممارسات أردوغان

قناة العربية تحذف مقابلة مع كولن بعد بثها

عمارة الديمقراطية لأردوغان في إسطنبول