6 أبريل 2020

من فضلك اختار القائمة العلويه من القوائم داخل لوحة التحكم
  • search
آخر الأخبار
الرئيسيه
آخر الأخبار

نحو 70 تركيا مصابين بفيروس كورونا على متن سفينة يونانية

التاريخ:
فى :آخر الأخبار, أخبار تركيا
اترك تعليق
2 مشاهدة
نحو 70 تركيا مصابين بفيروس كورونا على متن سفينة يونانية
nesemet

أثينا (زمان التركية) – أصيب ما يقرب من 70 مواطنا تركيا كانوا على متن سفينة سياحية يونانية بفيروس كورونا المستجد ويعالجون على متن السفينة قبالة الساحل اليوناني.

وكانت سفينة يونانية مستأجرة من قبل شركة تركية رست قبالة ميناء بيرايوس اليوناني بعد وضعها منذ يوم الجمعة تحت الحجر الصحي مع العديد من الركاب والطاقم، ضمت 383 شخصًا مصابًا بكورونا المستجد.

وقال السفير التركي في أثينا اليوم الإثنين لصحيفة (حريت) إن السفينة تضم 151 مواطنًا تركيًا، مشيرًا إلى أن 70 منهم تقريبًا ثبتت إصابتهم بالفيروس الفتاك.

وتابع السفير أن الأتراك الذين جاءت نتائج فحوصهم سلبية وضعوا في الحجر الصحي لمدة 14 يوما وسيتم ترحيلهم إلى تركيا بعد فترة العزل.

كانت السفينة تحمل عمال بناء السفن إلى مقاطعة “قادس” في جنوب إسبانيا، ولكن تم إبعادها عن وجهتها بعد أن فرضت إسبانيا قيودًا على السفر ضمن الإجراءات المتخذة لمكافحة الفيروس القاتل.

عندما عادت السفينة إلى تركيا، رفض القبطان قرار السلطات التركية بإخلاء المواطنين الأتراك فقط من السفينة وترك الأشخاص المتبقين على متنها، وفقًا لبيان صادر عن الشركة التي استأجرت السفينة السياحية اليونانية.

 

 

وسوم:

مقالات ذات صله

كلام صادم لنائب تركي عن داعش في تركيا

وثائقي يعري ممارسات أردوغان

قناة العربية تحذف مقابلة مع كولن بعد بثها

عمارة الديمقراطية لأردوغان في إسطنبول