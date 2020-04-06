نحو 70 تركيا مصابين بفيروس كورونا على متن سفينة يونانية

أثينا (زمان التركية) – أصيب ما يقرب من 70 مواطنا تركيا كانوا على متن سفينة سياحية يونانية بفيروس كورونا المستجد ويعالجون على متن السفينة قبالة الساحل اليوناني.

وكانت سفينة يونانية مستأجرة من قبل شركة تركية رست قبالة ميناء بيرايوس اليوناني بعد وضعها منذ يوم الجمعة تحت الحجر الصحي مع العديد من الركاب والطاقم، ضمت 383 شخصًا مصابًا بكورونا المستجد.

وقال السفير التركي في أثينا اليوم الإثنين لصحيفة (حريت) إن السفينة تضم 151 مواطنًا تركيًا، مشيرًا إلى أن 70 منهم تقريبًا ثبتت إصابتهم بالفيروس الفتاك.

وتابع السفير أن الأتراك الذين جاءت نتائج فحوصهم سلبية وضعوا في الحجر الصحي لمدة 14 يوما وسيتم ترحيلهم إلى تركيا بعد فترة العزل.

كانت السفينة تحمل عمال بناء السفن إلى مقاطعة “قادس” في جنوب إسبانيا، ولكن تم إبعادها عن وجهتها بعد أن فرضت إسبانيا قيودًا على السفر ضمن الإجراءات المتخذة لمكافحة الفيروس القاتل.

عندما عادت السفينة إلى تركيا، رفض القبطان قرار السلطات التركية بإخلاء المواطنين الأتراك فقط من السفينة وترك الأشخاص المتبقين على متنها، وفقًا لبيان صادر عن الشركة التي استأجرت السفينة السياحية اليونانية.