أطباء: الحياة قد تعود لطبيعتها في تركيا بعد 9 أشهر على الأقل

إسطنبول (زمان التركية) – أوضح رئيس اتحاد الأطباء الأتراك البروفيسور سنان أديامان، أن الحياة في تركيا قد تستغرق 9-11 شهرًا حتى تعود إلى طبيعتها مرة أخرى، إذا تم فرض الإغلاق بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 10).

وسجلت تركيا 3 آلاف و892 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى مساء الثلاثاء، ليرتفع إجمالي أعداد المصابين في تركيا إلى 34 ألفًا و109 حالة إصابة مؤكدة، بالإضافة إلى تسجيل إجمالي عدد الوفيات 987 حالة وفاة حتى الآن.

البروفيسور سنان أديامان أكد أن الإجراءات التي تتخذها السلطات التركية لمواجهة فيروس كورونا غير كافية، قائلًا: “من ناحية تحظرون التجول على من فوق 65 عامًا أو أقل من 20 عامًا، ولكن بعد يوم واحد تصدرون قانونًا لتعديل اللائحة ليكون الحظر علي من أقل من 18 عامًا. يجب اللجوء إلى أسلوب الضغط. يجب تطبيق هذا في صورة استراتيجية. لذلك يجب تجميد الحياة قليلًا. تقولون للناس لا تخرجوا من منازلكم، وفي الوقت نفسه يخرج الملايين من منازلهم سواء في إسطنبول أو جميع أنحاء البلاد للعمل”.

وأضاف أديامان أنه بحسب ما يقول المستشارون في الاتحاد فإن الحياة ستعود لطبيعتها مرة أخرى خلال 9 أسابيع على الأقل.

وأشار إلى أن فترة تعافي المجتمع التركي من أزمة كارثة كورونا قد تتراوح في حدود 9-11 شهرًا، على حد تعبيره.

وكان الرئيس التركي رجب أردوغان أعلن في وقت سابق هذا الشهر تطبيق حظر تجوال على كل من هم دون سن 20 عامًا، مع استمرار تطبيق الحظر على من هم أكبر من 65 عامًا، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

يشار إلى أن أردوغان لا زال يرفض المطالبات المتكررة لبلدية إسطنبول بفرض حظر تجول شامل على المدينة التي سجلت 60 بالمئة من الإصابات في تركيا، خوفا من أن يؤثر سلبا على اقتصاد البلاد الهش أصلا، متغاضيا عن التحذيرات من تعريض حياة المواطنين للخطر.

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