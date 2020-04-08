تركيا الأقل أوروبيًا في النفقات الطبية بحسب بيانات دولية

أنقرة (زمان التركية) – كشفت بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD أن نصيب الفرد في تركيا من النفقات الطبية بلغ 227 دولار في عام 2018، بينما سجلت الولايات المتحدة أعلى نصيب للفرد من النفقات الطبية بواقع 10 آلاف و586 دولار وسجلت الهند أدنى نصيب للفرد من النفقات الطبية بواقع 209 دولار.

وعكست المعلومات المستخلصة من بيانات منظمة التنمية الاقتصادية والتعاون حجم النفقات الطبية لدول المنظمة، ففي عام 2018 سجلت الولايات المتحدة أعلى نفقات طبية بواقع 10 آلاف و586 دولار تلتها سويسرا بواقع 7 آلاف و317 دولار ثم النرويج في المرتبة الثالثة بواقع 6 آلاف و187 دولار.

وجاءت ألمانيا في المرتبة الرابعة بواقع 5 آلاف و986 دولار ثم السويد في المرتبة الخامسة بواقع 5 آلاف و447 دولار.

وجاءت تركيا في المراتب الأخيرة بالقائمة بإنفاقها ألفا و227 دولار على الصحة.

وسجلت الهند أدنى نفقات صحية بواقع 209 دولار.

هذا واستندت الدراسة على الخدمات الطبية الشخصية ولم تشمل النفقات الاستثمارية.

ويشهد هذا العام ضغطا على المرافق الطبية في العالم كله في ظل انتشار وباء كورونا القاتل.

وسجلت تركيا حتى مساء الثلاثاء، 34 ألفًا و109 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى تسجيل إجمالي عدد الوفيات 987 حالة حتى الآن.

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