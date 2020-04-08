تركيا.. القبض على “داعية كورونا”

أنقرة (زمان التركية) – ألقت قوات الأمن التركية القبض على فكرت جورسوي، الذي زعم معالجته من تدهورت حالتهم النفسية بسبب فيروس كورونا المستجد مقابل 200 ليرة ودعائه لهم كي لا يُصابوا بالفيروس، تم إيداعه السجن.

وسجنت السلطات التركية جورسوي البالغ من العمر 61 عاما الذي يصف نفسه على حسابه بأحد بمواقع التواصل الاجتماعي بالباحث والكاتب والشاعر ومذيع الراديو والتلفزيون والخبير في كل دور القضاء داخل مدينة إسطنبول منذ 20 عاما ومدير مركز العلاج بالقرآن.

ووجهت لجورسوي تهم “الاحتيال باستغلال المعتقدات الدينية والمشاعر” و”مخالفة قانون طرق ممارسة الطب والعلوم الطبية”.

كان جورسوي، الذي يطلق على نفسه اسم فكرت زكرت جورسوي هوجا أفندي، يزعم أنه يصلح بين الأزواج المتخاصمين ويبطل السحر ويزيد الرزق ويعالج من تدهورت حالتهم النفسية بسبب فيروس كورونا المستجد مقابل 200 ليرة يدعو لهم كي لا يصيبهم الفيروس.

ويقدم جورسوي، عددا من البرامج الإذاعية الدينية، ويدعو للمستمعين مقابل إرسالهم رسائل نصية.

وعقب تلقيها بلاغات من عدد من المواطنين يتهمون خلالها جورسوي بالاحتيال شنت فرق الأمن ببلدة جونجوران في إسطنبول حملة أمنية، حيث تواصل أحد أفراد الشرطة مع جورسوي عبر أحد الأرقام المعلنة وتوجه إلى عنوانه في حوالي الساعة 15:00 من يوم السبت بحجة تلقي العلاج.

وعقب طلبه 200 ليرة نظير الخدمة كشف الشرطي عن هويته الحقيقة وقام باعتقاله.

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