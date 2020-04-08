8 أبريل 2020

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مصر تعلق الفعاليات الدينية في رمضان للوقاية من كورونا

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فى :آخر الأخبار, أخبار تركيا
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مصر تعلق الفعاليات الدينية في رمضان للوقاية من كورونا
nesemet

القاهرة (زمان التركية)ـــ قررت السلطات في مصر تعليق الفعاليات الدينية المتعلقة بشهر رمضان هذا العام، ضمن الإجراءات المتخذة لمنع انتشار وباء كورونا.

وبينما أكدت وزارة الأوقاف أنه سيستمر إغلاق المساجد إلى حين التأكد تماما من عدم تسجيل أي إصابات بفيروس كورونا في مصر، قالت إنه لن يسمح بالاعتكاف هذا العام وإقامة إفطار جماعي.

وأكدت الوزارة حظر أي عمليات إفطار جماعي بالوزارة أو هيئة الأوقاف أو المجموعة الوطنية وجميع الجهات التابعة للوزارة.

وكذلك عدم إقامة ملتقى الفكر الإسلامي بساحة مسجد الإمام الحسين هذا العام، أو أي ملتقيات عامة للأوقاف في المحافظات بالشهر الفضيل.

وكانت الوزارة حظرت في وقت سابق إقامة “موائد الرحمن” لإطعام الصائمين، في محيط المساجد أو ملحقاتها.

ويقتصر الأمر على رفع الأذان من المساجد في الوقت الحالي بعد تعليق صلاة الجمع والجماعات، ووفقا للقرارات الأخيرة لن تقام صلاة “القيام” بالمساجد خلال شهر رمضان.

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