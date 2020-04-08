نقابة الصحفيين الأتراك تدعم مذيعًا تقدم أردوغان ببلاغ ضده

أنقرة (زمان التركية) – أعلنت نقابة الصحفيين الأتراك (TGC) دعمها للإعلامي فاتح برتقال الذي تقدم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وهيئة الرقابة والتنسيق البنكية ببلاغ ضده.

ونشرت نقابة الصحفيين الأتراك رسالة دعم لمذيع قناة (فوكس تي في) فاتح برتقال.

ولحقت هيئة الرقابة والتنسيق البنكية بالرئيس التركي وتقدمت ببلاغ ضد برتقال بزعم تضمن تغريدته، التي نشرها عبر تويتر، لعبارات مقصودة وعارية عن الصحة بشأن المنظومة البنكية والنظام المالي.

وقالت نقابة الصحفيين الأتراك في بيانها: “سيدي الرئيس، أنت لست ذات قدسية. والاختلاف معك ليس جريمة ونحن لا نخشاك. لن تتمكن من إسكاتنا باستخدام عصا القضاء”.

وكان برتقال قد استنكر وصف أردوغان حملة التصدي لفيروس كورونا المستجد بأنها تأتي ضمن “الإلتزامات الوطنية” ويرتبط المصطلح في أذهان الأتراك بالإجراءات التي أعلنها مصطفى كمال أتاتورك للإستيلاء على ممتلكات تعود للأشخاص أو الشركات لتلبية احتياجات الجيش.

ونشر برتقال تغريدة عبر تويتر ذكر خلالها أن حديث أردوغان أعاد إلى الأذهان الوظائف الوطنية التي أعلنها أتاتورك حينها وتحدث عن أن تركيا تشهد أوقاتا عصيبة، مشيرا إلى أن أردوغان قد يجبر أصحاب الأموال والأصول على تقديم المساعدة للدولة في مواجهة تفشي الفيروس.

وأثناء حرب الاستقلال تمكنت الحكومة التركية من الاستيلاء على الممتلكات الشخصية والشركات عند الحاجة، بموجب “الواجبات والوظائف الوطنية”.

ويخشى الأتراك من اللجوء إلى السيناريو ذاته لمواجهة جائحة كورونا.

جدير بالذكر أن أردوغان سبق وأن استهدف برتقال في عام 2018 وهدده قائلا: “إن لم تلزم حدودك فسيصفعون قفاك”.

وكانت نقابة الصحافيين في تركيا (TGC) قالت بمناسبة يوم الصحافيين المقتولين، الذي تحييه في 6 نيسان/إبريل من كل عام إن المهنة تمر باختبار صعب، وأضافت في بيان “على الرغم أنه من السار أن الصحفيين لا يقتلون في الوقت الحاضر، لكن لا يزال لدينا زملاء يتعرضون للاعتداء عليهم بسبب أخبارهم. من ناحية أخرى، لا تتوقف الدعاوى المرفوعة ضد الصحفيين ”.

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