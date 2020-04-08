وكالة كردية: مسلحين اختطفوا 5 مدنيين من عفرين

عين عيسى (زمان التركية)ـــ قالت وكالة أنباء كردية سورية إن “مرتزقة” يتبعون القوات التركية اختطفوا 5 مدنيين في عفرين واقتادوهم إلى جهات مجهولة.

وكالة أنباء (هاوار) قالت إن المختطفين من أهالي ناحيتي ماباتا وراجو، وذكرت أن “مرتزقة الفرقة 112 التابعين للاحتلال التركي داهموا قرية بعدينو في ناحية راجو، واختطفوا ثلاثة مواطنين”.

وقالت الوكالة استنادا إلى مصادرها إن المختطفين هم: “مصطفى محمد إيبش، محمد خليل شعبان، أحمد عارف إيبش” وأنه تم نقلهم إلى مكان مجهول.

ذكرت الوكالة أيضا “أن مرتزقة قاعدة الغزل التابعين للواء محمد الفاتح التابع للاحتلال التركي، أقدموا على اختطاف المواطنين كاميران صبحي قاسمو، محمد عبدو من أهالي قرية برمجه التابعة لناحية ماباتا في مقاطعة عفرين المحتلة”.

(هاوار) قالت إن عمليات الخطف غرضها مساومة أهالي الضحايا على دفع فدية مقابل إطلاق سراحهم.

يذكر أن جهاز الاستخبارات التركي اعتقل قبل أيام رامي طلاس مدير الأمن المعين من قبلهم في عفرين وأعلنت إقالته من منصبه، بتهم الفساد وتلقى الرشى والتحرش الجنسي.

وتسيطر قوات مدعومة من تركيا على عفرين منذ مارس/ آذار 2018، ووجهت لهم اتهامات بنهب منازل المدنيين وممتلكاتهم وارتكاب جرائم عديدة بحقهم.

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