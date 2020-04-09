أردوغان يهنئ يهود تركيا والعالم

أنقرة (زمان التركية)ــ حرص الرئيس رجب أردوغان، على تهنئة اليهود في تركيا، والعالم، بمناسبة عيد الفصح اليهودي”بيساح”.

أردوغان قال في رسالة موجهة إلى اليهود، أن “المحبة والاحترام المتبادل يعتبران أساس السلام والاستقرار في المجتمع”.

وأشار أردوغان وفق بيان صادر عن دائرة الاتصال برئاسة الجمهورية، إلى أن عيد الفصح اليهودي “بيساح” يعتبر من أبرز الأعياد الدينية لدى المعتقد اليهودي.

الرئيس التركي قال “بالوقت الذي تكافح فيه بلادنا فيروس كورونا، المتفشي في معظم دول العالم، أظهر شعبنا العزيز قدرته على تجاوز كافة المصاعب بفضل وحدته وتعاونه”. وفق وكالة (الأناضول).

ولفت إلى أنهم أطلقوا استنادا لهذا المفهوم، حملة التضامن الوطني لمكافحة كورونا، متقدما بالشكر لكافة المشاركين في الحملة، بمن فيهم المواطنون اليهود.

وكان أردوغان اتصل في وقت سابق بالحاخام الأكبر للطائفة الموسوية، مقدما له الشكر.

وأعرب أردوغان عن تهانيه للمواطنين اليهود الأتراك، وكافة اليهود حول العالم، بمناسبة عيد بيساح.

ويحل عيد “الفصح” في منتصف الشهر الرابع من التقويم القمري اليهودي، ويصادف هذا العام 8 أبريل/ نيسان الجاري، وتستمر الاحتفالات به 7 أيام.

ويحرص أردوغان بشكل خاص على تهنئة اليهود بكل المناسبات الدينية، وتشير النسب التقريبية إلى وجود 15 ألف يهودي في تركيا.

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