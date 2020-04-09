القبض على مشتبه به هدد رئيس بلدية إسطنبول بالقتل

أنقرة (زمان التركية) – اعتقلت الشرطة في تركيا رجلاً هدد رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، بالاغتيال.

وبدأت فرق مكافحة الجرائم الإلكترونية بمديرية أمن إسطنبول حملة أمنية على خلفية الرسائل الإلكترونية التي تلقاها إمام أوغلو في 27 مارس/ آذار الماضي وتضمنت تهديدات بالقتل.

وحددت فرق الأمن مقر إقامة المشتبه به ويدعى (ت.ج) في العاصمة أنقرة، ومن ثم تمكنت فرق مكافحة الجرائم الإلكترونية في أنقرة من إلقاء القبض على المشتبه به خلال حملة أمنية. وقامت فرق الأمن بمصادرة الأجهزة الرقمية الخاصة بالمشتبه به الذي سيُنقل إلى إسطنبول عقب الانتهاء من الإجراءات.

ماذا حدث؟

كان إمام أوغلو قد تقدم ببلاغ ضد المشتبه به الذي بعثه رسالة إلكترونية إلى حسابه وهدده خلالها قائلا: “سأسفك دمك وسأجعلك تحتسيه. أتمنى أن تدرك إلى أي مدى أنا جاد في هذا الأمر وإلا سأدمرك. عادتي هي أني أبلغ الشخص الذي سأقتله قبل التنفيذ”.

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