بطل العالم بالملاكمة: مؤيدو أردوغان يتقاضون دعمًا ماليًا من ألمانيا ويهاجمونها!

برلين (زمان التركية) – وجه الملاكم التركي أونصال أريك، الحاصل على بطولة العالم للملاكمة، رسالة إلى مؤيدي وناخبي حزب العدالة والتنمية المقيمين في ألمانيا، بسبب أزمة فيروس كورونا (كوفيد- 19).

أريك وجه انتقادًا للرئيس التركي رجب أردوغان بسبب حملة جمع التبرعات التي أطلقها لمواجهة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن ألمانيا التي يزعم أردوغان أنها تغار من تقدم تركيا تمنح كل من يتقدم بطلب على دعم 5-15 آلاف يورو.

وأوضح أريك عبر تويتر، أن أنصار ومؤيدي حزب العدالة والتنمية يحصلون على هذا الدعم في ألمانيا أيضًا، موجهًا رسالة إلى داعمي أردوغان الذي جعل البلاد في حاجة لدعم ومساعدات المواطنين بدلا من تقديم مساعدة لهم.

وقال أريك: “إن ألمانيا، توزع على الجميع 5-15 ألف يورو دعمًا ماليا، سواء كان صاحب عمل كبير أو صغير، وهناك عدد كبير من بينهم من إخوتنا الأتراك، ومن بينهم أيضًا المؤيدون لأردوغان، بل ويقولون إن ألمانيا تغار من تركيا بعد أن حصلوا على هذا الدعم، إذا كان لديكم شرف أرسلوا هذه الأموال إلى الناس الذين دمرت حياتهم في تركيا”.

وفي تغريدة أخرى، أشار آريك إلى أنه تعرض للسباب والهجوم بسبب دعوته هذه، قائلًا: “ما السيء في أن يحب الإنسان الدولة التي يعيش فيها، أنصار أردوغان يتهمونني بخيانة الوطن، أنا أصعد إلى حلبات المباريات بالنشيد الوطني التركي، أنا أمثل دولتي وعملي، وأجعلهم يعزفون النشيد الوطني لبلدي، انتقاد الحكومة لا يعني انتقاد البلد نفسه”.

وواجه الملاكم التركي عام 2017 تهديدات بالقتل ورفعت ضده دعوى قضائية بتهمة إهانة الرئيس أردوغان لأنه دعا إلى التصويت بالرفض على تعديلات الدستور لانتقال تركيا من النظام البرلماني إلى الرئاسي.

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