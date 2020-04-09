تركيا تسحب سفينة التنقيب “فاتح” من شرق المتوسط

أنقرة (زمان التركية)ــ عادت سفينة التنقيب التركية “فاتح”، من شرقي البحر الأبيض المتوسط، إلى مدينة إسطنبول، استعدادًا للذهاب إلى وجهة جديدة.

ونشرت وكالة (الأناضول) مقطع فيديو يظهر السفينة فاتح وهي ترسو مقابل سواحل إسطنبول.

وقالت الوكالة إن السفينة فاتح ستعبر في وقت لاحق مضيق البوسفور، نحو البحر الأسود.

وتعد سفينة التنقيب “فاتح” أول سفينة تنقيب مصنّعة محلياً.

ومن المقرر أن تشارك سفينة التنقيب التركية في أعمال التنقيب عن الطاقة بالبحر الأسود.

وقال موقع (ترك برس) إنه من المنتظر أن تنتقل إلى البحر الأسود، عقب إجراء بعض التغييرات في بنيتها، كي تتمكّن من العبور من أسفل الجسور المعلّقة في مضيق البوسفور.

وبدأت سفينة “فاتح” نشاطها للتنقيب عن النفط في شرق المتوسط في يونيو/ حزيران في الوقت الذي تشهد فيه منطقة شرق المتوسط توترات بين تركيا وعدد من الدول، أبرزها اليونان وقبرص ومصر، بالإضافة إلى إسرائيل، بسبب مسألة التنقيب عن النفط والغاز.

وعارضت قبرص واليونان ومصر والاتحاد الأوروبي أنشطة التنقيب التركية في البحر المتوسط واعتبروها “غير قانونية”.

ويأتي سحب سفينة التنقيب فاتح بعد خمسة أشهر من توقيع الرئيس التركي رجب أردوغان مع رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج، اتفاقية تعطي الأتراك الإذن بالتنقيب في سواحل البحر المتوسط، وقد أثارت اعتراض دول المتوسط خاصة مصر واليونان وجزيرة قبرص.

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