تركيا تكسر حاجز 4 آلاف إصابة كورونا في اليوم

أنقرة (زمان التركية) – أعلن وزير الصحة في تركيا، فخر الدين كوجا، تسجيل 4117 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) حتى مساء أمس الأربعاء.

وارتفع بذلك إجمالي أعداد المصابين إلى 38 ألفًا و226، من بينهم 1492 حالة في العناية المركزة.

كما تم تسجيل 87 حالة وفاة جديدة نتيجة الإصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 812 حالة وفاة حتى الآن.

وزارة الصحة ذكرت أنها أجرت خلال اليوم الأخير 24 ألفا و900 فحص طبيا حول كورونا، لتبلغ الحصيلة 247 ألفا و768.

وكان وزير الصحة التركي نبه أمس الأول إلى ملاحظة ظهور وفيات لشباب بفيروس كورونا، ما يعني أن الوباء يشكل خطرًا على جميع الأعمار.

يشار إلى أن الرئيس التركي رجب أردوغان لا زال يرفض المطالبات المتكررة بفرض حظر تجول شامل على كامل تركيا أو حتى في مدينة إسطنبول التي سجلت 60 بالمئة من الإصابات في تركيا، خوفا من أن يؤثر القرار سلبا على اقتصاد البلاد الهش أصلا، متغاضيا عن التحذيرات من تعريض حياة المواطنين للخطر.