‎منظمة الصحة العالمية تثير القلق بشأن تركيا

أنقرة (زمان التركية)ــ أثارت منظمة الصحة العالمية قلقا بتصريحاتها حول تركيا، خلال مؤتمر صحافي لمناقشة الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في القارة الأوروبية.

مسؤول منظمة الصحة العالمية في القارة الأوروبية، الدكتور هانس هينري كلوجي، قال في تصريحات أمس الأربعاء: “نحن قلقون بعد حدوث زيادة مأسوية في انتشار الفيروس خلال الأسبوع الماضي. فقد تم تسجيل 60% من الإصابات في إسطنبول وحدها”.

كما أشار كلوجي إلى أن الأعداد اليومية للوفيات في كل من إسبانيا وإيطاليا تتراجع، لافتًا إلى حدوث تراجع كبير في الوضع في ألمانيا بعد 10 أيام من اتخاذ التدابير الصحية الشاملة والواسعة اللازمة لصحة المواطنين.

وقال كلوجي: “إن مسار السباق لا يزال طويلًا. من الخطر للغاية أن نفكر الآن أننا وصلنا إلى نهاية المواجهة وأن الأمر قد انتهى. هذا الفيروس لا يدع مجالًا للخطأ أو للتقاعس”.

يشار إلى أن وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا، أعلن أمس الأربعاء، تسجيل 4117 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 83 ألفًا و226 حالة إلى بالإضافة إلى تسجيل 87 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 812 حالة.

يذكر أن الرئيس التركي رجب أردوغان لا زال يرفض المطالبات المتكررة بفرض حظر تجول شامل على كامل تركيا أو حتى في مدينة إسطنبول التي سجلت 60 بالمئة من الإصابات في تركيا، خوفا من أن يؤثر القرار سلبا على اقتصاد البلاد الهش أصلا، متغاضيا عن التحذيرات من تعريض حياة المواطنين للخطر.

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