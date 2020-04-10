الكلية الإمبراطورية بلندن: وفيات كورونا في تركيا قد تبلغ 5 آلاف هذا الأسبوع

لندن (زمان التركية) – نشرت الكلية الإمبراطورية في لندن (ICL) أول تقرير لها حول التوقعات الأسبوعية لانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في 22 دولة حول العالم من بينهم تركيا.

تقرير الكلية الإمبراطورية المرموقة، في الجزء الخاص بالأسبوع من 7-14 أبريل/ نيسان، أوضح أن عدد الوفيات في تركيا قد يتراوح بين 1000 و5000 حالة وفاة خلال الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى أن تركيا من الدول الأسرع انتشارًا للفيروس.

وسجلت تركيا حتى مساء الأربعاء 38 ألفًا و226 إصابة بفيروس كورونا، من بينهم 1492 حالة في العناية المركزة، وارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 812 حالة وفاة حتى الأمس.

الكلية أوضحت أن تقريرها الأول قائم على دراسة أعداد الوفيات الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا في 42 دولة تنشط فيها العدوى بالفيروس.

وأشار التقرير إلى أن هناك 14 دولة حول العالم أصبح الوضع فيها مستقرًا، هي الأرجنتين، والنمسا، والدومنيك، واليونان، وأندونيسيا، وإيران، والعراق، وإيطاليا، ولوكسمبرج، وماليزيا، والمغرب، والنرويج، وبنما، وكوريا الجنوبية.

أما عن الدول الأسرع انتشارًا للفيروس فكان حسب التقرير: الجزائر، وبلجيكا، والبرازيل، وكندا، والصين، والتشيك، والدنمارك، والإكوادور، ومصر، وفرنسا، وألمانيا، والهند، وأيرلندا، وإسرائيل، واليابان، والمكسيك، وبيرو، والفلبين، وبولندا، والبرتغال، ورومانيا، والسويد، وسويسرا، وتركيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية؛ بينما جاءت كل من هولندا وإسبانيا كأبطأ الدول انتشارًا للفيروس.

وأوضح التقرير أن هناك عددا من الدول ستشهد عددا أقل في الوفيات مقارنة بالدول الأخرى، هي: الأرجنتين، والصين، والتشيك، والدومنيك، ومصر، واليونان، والعراق، واليابان، ولكسومبرج، ماليزيا، والمغرب، والنرويج، وبنما، وكوريا الجنوبية.

أما الدول التي ستكون فيها أعداد الوفيات مرتفعة نسبيًا فهي حسب التقرير (100-1000 حالة): النمسا، كندا، الدنمارك، الإكوادور، الهند، أندونيسيا، أيرلندا، إسرائيل، المكسيك، بيرو، بولندا، البرتغال، رومانيا، السويد.

بينما ذكر التقرير أن تركيا بين الدول الأعلى من حيث معدلات الوفيات (1000-5000 حالة وفاة)، ومعها كل من: الجزائر، وبلجيكا، والبرازيل، وألمانيا، وإيران، وهولندا، وسويسرا، وهولندا.

أما الدول التي ستسجل أعدادا ضخمة من الوفيات (أكثر من 5000)، فهي فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.

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