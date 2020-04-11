القصر الرئاسي في تركيا يستعد لاستئجار 14 سيارة فارهة

أنقرة (زمان التركية) – لم تمر أيام على إطلاق الرئيس رجب أردوغان حملة تبرعات لمساندة المتضررين من فيروس كورونا المستجد، لتعلن رئاسة الجمهورية عن طرح ناقصة لاستئجار 14 سيارة فارهة جديدة لاستخدامها بالقصر الرئاسي.

وذكرت رئاسة الاتصالات بالقصر الرئاسي في إعلانها أنها ستجري مناقصة في السابع من مايو/ أيار لاستئجار تسع سيارات ديزل وثلاث حافلات ديزل وشاحنتين تجاريتين تعملان بالديزل.

وأشار ملف المناقصة إلى أن السيارات سيتم استئجارها كي تستخدم في الفعاليات التي ستتولاها رئاسة الاتصالات برئاسة الجمهورية داخل وخارج المدينة، وأنه يتوجب أن تكون السيارات من طراز عام 2019 على أقل تقدير وأن تتمتع إحدى السيارات على الأقل بزجاج معتم اللون وستائر وثلاجة داخلية.

وستوفر الشركة الفائزة بالمناقصة سائقين للسيارات لمدة عامين ونصف.

وكانت رئاسة خدمات الدعم بالبرلمان طرحت مناقصة لاستئجار 27 سيارة لمدة ثلاث سنوات، وشهد يوم 25 من فبراير/ شباط توقيع الاتفاقية مع الشركة الفائزة بالمناقصة نظير 4 ملايين و978 ألف ليرة.

وفي هذه الأسناء تتواصل أيضا أعمال الإنشاءات لقصر الرئيس أردوغان الجديد في بلدة أخلاط التابعة بولاية بيتليس شرق تركيا، وكأن فيروس كورونا الذي أصاب نحو 40 ألف شخص في تركيا وعرقل عجلة الاقتصاد لم يكن.

رئيس بلدية مدينة بيتليس المنتمي لحزب الشعب الجمهوري المعارض، فايسي أويانيك، نشر صورًا على تويتر من موقع البناء، قائلًا: “أعمال إنشاءات القصر الجديد في بلدة أخلاط بمدينة بتليس تستمر بكامل قوتها”.

ومع زيادة الضغط على موازنة الدولة اضطر الرئيس أردوغان للإطلاق حملة لجمع التبرعات لمواجهة الوباء ودعم المتضررين منه.

ويواجه أردوغان انتقادات كبيرة من شخصيات سياسية، بعد أن أعلن عن تخصيص حساب بنكي دولي لتلقي التبرعات من المواطنين لمواجهة وباء فيروس، معتبرين أن الحكومة عليها مساعدة مواطنيها وليس العكس.

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