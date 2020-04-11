حجر صحي على قرية في صعيد مصر بسبب عائد من تركيا

المنيا (زمان التركية)ــ فرضت السلطات في مصر حجراً صحياً إحدى قرى محافظة المنيا جنوب البلاد، مع ظهور إصابات بفيروس كورونا على عدد من سكانها، انتقلت لهم العدوى من مواطن عائد من تركيا.

اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، قال إنه تم تنفيذ الحجر الصحي المنزلي بمنشية نياري التابعة لقرية برطباط بمركز مغاغه، بعد إصابة سكان 4 منازل بالقرية بفيروس كورونا.

المحافظ، ذكر في بيان أنه تم تطبيق قرار الحجر على القرية، بعد التأكد من إيجابية العينات لمواطن قادم من تركيا، وعدد من المخالطين له من أسرته، وإصابتهم بفيروس كورونا، مضيفا أنه تم إجراء عملية عزل للمخالطين من جانب وزارة الصحة، ووضعهم تحت الحجر المنزلي لضمان عدم انتشار العدوى. وفق موقع (العربية).

وطالب المحافظ جميع المواطنين بالقرية بالالتزام داخل منازلهم، حفاظا على سلامتهم، حتى الانتهاء من فترة الحجر الصحي.

المحافظ أشار إلى أنه تم تخصيص المساعدات العينية من المواد الغذائية والحقائب الطبية والوقائية وأدوات التطهير للسكان، مشيراً إلى أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مسخرة لتوفير كافة الخدمات والاحتياجات للمواطنين داخل القرية.

وتعد منشية نياري القرية السادسة في مصر التي تطبق الحجر الصحي، منذ انتشار فيروس كورونا.

وكان المحافظ قد أعلن عن رفع الحجر الصحي الذي تم فرضه على 12 أسرة بقريتي القيس وأبوجرج بمركز بني مزار، حيث امتدت فترة الحجر 14 يوما ولم يظهر خلالها أي حالات إيجابية.

وسجلت مصر حتى مساء الجمعة 1794 إصابة بفيروس كورونا، و135 وفاة، فيما بلغ عدد المتعافين من فيروس كورونا في مصر، 384 شخصًا.

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