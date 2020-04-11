مصر.. وزير الأوقاف يحدد مصير صلاة القيام خلال رمضان

القاهرة (زمان التركية)ـــ علق وزير الأوقاف المصري الدكتور محمد مختار جمعة، على الاستفسارات بشأن صلاة القيام خلال شهر رمضان المبارك، في ظل قرار تعليق الصلاة بالمساجد، لمنع انتشار وباء كورونا.

وقال الوزير في تصريح رسمي للتلفزيون المصري إن ما ينطبق على صلاة التراويح ينطبق على سائر صلاة الجمع والجماعة، مشيرا إلى أن عودتها مبني على زوال علة تعليقها، وأنه لا مجال لصلاة الجمع والجماعات أو التراويح بالمساجد أو محيطها ما لم تزل علة غلق المساجد وتعليق الجمع والجماعات بها.

وأعلنت وزارة الأوقاف الأسبوع الماضي تعليق الفعاليات الدينية المتعلقة بشهر رمضان هذا العام، ضمن الإجراءات المتخذة لمنع انتشار وباء كورونا.

وبينما أكدت الأوقاف أنه سيستمر إغلاق المساجد إلى حين التأكد تماما من عدم تسجيل أي إصابات بفيروس كورونا في مصر، قالت إنه لن يسمح بالاعتكاف هذا العام وإقامة إفطار جماعي.

وأكدت الوزارة حظر أي عمليات إفطار جماعي بالوزارة أو هيئة الأوقاف أو المجموعة الوطنية وجميع الجهات التابعة للوزارة، وكذلك عدم إقامة ملتقى الفكر الإسلامي بساحة مسجد الإمام الحسين هذا العام، أو أي ملتقيات عامة للأوقاف في المحافظات بالشهر الفضيل.

وكانت الوزارة حظرت في وقت سابق إقامة “موائد الرحمن” لإطعام الصائمين، في محيط المساجد أو ملحقاتها.

ويقتصر الأمر على رفع الأذان من المساجد في الوقت الحالي بعد تعليق الصلاة بالمساجد.

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