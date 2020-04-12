12 أبريل 2020

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مصر تضبط 4 أطنان حشيش قادمة من سوريا (صور)

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فى :آخر الأخبار, العالم العربي
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مصر تضبط 4 أطنان حشيش قادمة من سوريا (صور)
nesemet

القاهرة (زمان التركية)ــ ضبطت السلطات المصرية كمية ضخمة جدًا من مخدر الحشيش قادمة من سوريا ومتجهة إلى ليبيا.

وفي ميناء بورسعيد شمال البلاد، تمكنت الإدارة العامة لجمارك شرق التفريعة من ضبط 4 أطنان من مخدر الحشيش، في حاويات من المفترض أنها تحتوي على لبن مصنع في سوريا.

وتم اتخاذ الإجراءات بناءا على إخبارية بالإشتباه فى وجود أصناف ممنوعة ضمن مشمول حاوية 40 قدم تحمل كود MNBU0314710 قادمة من سوريا على الباخرة إيجى كراون برسم الترانزيت المباشر لميناء شرق بورسعيد ووجهتها النهائية ليبيا. وفق صحيفة (اليوم السابع).

وتبين وجود 18996 قطعة بها مادة بنية اللون تشبه جوهر الحشيش المخدر مدون عليه ( عالى المقام ) بوزن قائم 4 أطنان مخبأة داخل علب لبن ببطريقة يصعب إكتشافها.

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