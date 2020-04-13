تركيا.. الدولار واليورو يواصلان الارتفاع أمام الليرة

أنقرة (زمان التركية)_ اعتبارا من صباح اليوم الإثنين، بلغ سعر صرف الدولار في تركيا 6.77 ليرة في حين بلغ سعر صرف اليورو 7.39 ليرة.

واستهل الدولار تعاملات الأسبوع عند مستوى 6.73 ليرة في ظل مواصلته الارتفاع تزامنا مع تيار البيع المهمين على الأسواق الدولية.

ويشير الخبراء إلى مواصلة تأثير الأنباء المتعلقة بفيروس كورونا المستجد التأثير على الأسواق الدولية.

وفي ظل الأداء المستقر الذي تشهده الأسواق داخل تركيا اليوم فإن اليوم أيضا شهد إغلاق الأسواق في هونج كونج وعدد من الدول الأوروبية وبريطانيا والولايات المتحدة بسبب عطلة عيد الفصح، ولهذا يؤكد الخبراء أن مؤشر العملات الأجنبية قد يشهد حركة تغير محدودة.

هذا ويؤكد الخبراء أن مستوى دعم الدولار سيبلغ 6.60 ليرة في حين سيبلغ مستوى المقاومة 6.80 ليرة.

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