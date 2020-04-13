تركيا تسجل 4798 إصابة جديدة في 24 ساعة

أنقرة (زمان التركية)ــ أعلن وزير الصحة في تركيا، فخر الدين كوجا، مساء أمس الأحد، اكتشاف 4 آلاف و789 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، بعد أن تجاوزت أمس 5 آلاف حالة.

وارتفع إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد إلى 56 ألفًا و956 حالة إصابة.

الوزير أوضح أنه خلال 24 ساعة الأخيرة تم إجراء 35 ألفًا و720 تحليلًا لحالات مشتبه بها.

كما تم تسجيل 97 حالة وفاة أمس، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 1198 حالة وفاة.

وأعلنت وزارة الداخلية انتهاء حظر التجوال المفروض فيـ31 ولاية بينهم أنقرة وإسطنبول، لمكافحة فيروس كورونا منتصف ليلة أمس، فيما لا يزال مستمرًا حظر التجول المفروض على المواطنين من عمر الـ65 عاما فما فوق أو المصابين بأمراض مزمنة، ومن هم دون عمر الـ20 عاما.