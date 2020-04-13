فلاديمير بوتين يخطط لاستخدام موارد وزارة الدفاع في مواجهة كورونا

موسكو (زمان التركية)ـــ كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، عن تخطيطه للاستعانة بموارد وزارة الدفاع لمواجهة أزمة فيروس كورونا إذا اقتضى الأمر.

وأقر فلاديمير بوتين بحجم الأزمة، لكنه قال مطمئنا “ذروة الوباء لم يتم تخطيها حتى الآن في موسكو”.

وأضاف بوتين، خلال اجتماع عن بعد مع كبار المسؤولين بثه التلفزيون الحكومي، أن الموقف يتغير باستمرار وأن الأسابيع القليلة المقبلة ستكون حاسمة في المعركة لوقف انتشار المرض.

وقال الرئيس الروسي إن موارد وزارة الدفاع الرئيسية “لا تزال في الاحتياط بعد، وسنأخذ هذا في عين الاعتبار”، مضيفاً: “سنأخذ في الاعتبار أيضا أنه على حساب الأموال الإضافية المخصصة، شرعت وزارة الدفاع بالفعل بالعمل في أقاليم روسيا، على بناء مؤسسات طبية جديدة لعلاج الأمراض المعدية، التي يمكن استخدامها أيضًا إذا لزم الأمر على المدى المتوسط”. وفق وكلة (سبوتنيك).

وكانت مساعدة رئيس بلدية العاصمة أنستازيا راكوفا قالت: “ارتفع عبء الأجهزة الصحية بشكل حاد. حاليا، بلغت مستشفياتنا وخدمات الإسعاف حدودها القصوى”.

واليوم أعلنت موسكو تسجيل 2558 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 18328 حالة، وكان قد تم تسجيل 18 وفاة الليلة الماضية رفعت عدد المتوفين إلى 148 شخصا.

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